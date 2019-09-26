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«Успокоительные остановки»: лихачам придумали новое наказание 

Авторамблер 2 часа назад
«Спокойно!»: лихачам придумали новое наказание
Фото: © РИА Новости / Нисаметдинов Тимур
Находчивые эстонские полицейские начали применять новое наказание для превышающих скорость.
Это не уменьшение ненаказуемого скоростного лимита, которое в скором времени вступит в силу в России, а так называемые "успокоительные остановки": лихачей просят остановиться и просто постоять в течение определенного времени.
Например, превысивший скорость менее чем на 20 км/ч должен остановиться на обочине на 45 минут, сообщает местное издание Postimees. Если водитель не хочет терять время, он может отделаться привычным штрафом. Отмечается, что таким образом будут наказывать только тех водителей, которые ранее не попадались на превышении скорости.
Придумать необычное наказание полиции помогли сами водители, которые отметили в опросе, что потеря времени для них куда страшнее денежных санкций.
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