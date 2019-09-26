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Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Полицейская Tesla разрядилась во время погони
Фото: Fremont Police Department
Аккумулятор полицейского автомобиля Tesla разрядился в ходе преследования злоумышленника в Калифорнии, США. Об этом сообщает CNN.
Полицейский преследовал подозреваемого в совершении преступления в городе Санта-Клара. Злоумышленник не подчинился требованиям полиции остановиться и хотел скрыться на высокой скорости.
Сотрудник полиции заметил, что батареи хватит только на девять километров, и сообщил коллегам по рации, что не сможет продолжить погоню. Неизвестно, почему автомобиль оказался не полностью заряжен перед сменой. В полиции округа сообщили, что такое время от времени случается, когда офицер возвращается в участок и больше не выезжает на задания.
Другие полицейские отряды следовали сзади и продолжили погоню силами дорожного патруля Калифорнии. Через десять минут погоню отменили по соображениям безопасности.
Позже калифорнийский патруль обнаружил автомобиль подозреваемого брошенным в городе Сан-Хосе.
В полиции сообщили, что запустили полугодовую пилотную программу тестирования автомобилей Tesla и собирают все данные. Произошедшее не повлияет на оценку работы автомобилей.
Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк преступник прыгнул с моста, чтобы уйти от погони, и погиб. 42-летний мужчина подозревался в вооруженном захвате автомобиля.
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Автоновости , Tesla
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