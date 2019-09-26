Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

Аккумулятор полицейского автомобиля Tesla разрядился в ходе преследования злоумышленника в Калифорнии, США. Об этом сообщает CNN.

Полицейский преследовал подозреваемого в совершении преступления в городе Санта-Клара. Злоумышленник не подчинился требованиям полиции остановиться и хотел скрыться на высокой скорости.

Сотрудник полиции заметил, что батареи хватит только на девять километров, и сообщил коллегам по рации, что не сможет продолжить погоню. Неизвестно, почему автомобиль оказался не полностью заряжен перед сменой. В полиции округа сообщили, что такое время от времени случается, когда офицер возвращается в участок и больше не выезжает на задания.

Другие полицейские отряды следовали сзади и продолжили погоню силами дорожного патруля Калифорнии. Через десять минут погоню отменили по соображениям безопасности.

Позже калифорнийский патруль обнаружил автомобиль подозреваемого брошенным в городе Сан-Хосе.

В полиции сообщили, что запустили полугодовую пилотную программу тестирования автомобилей Tesla и собирают все данные. Произошедшее не повлияет на оценку работы автомобилей.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк преступник прыгнул с моста, чтобы уйти от погони, и погиб. 42-летний мужчина подозревался в вооруженном захвате автомобиля.