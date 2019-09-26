Дебют нового Honda Jazz ожидается в октябре

В октябре ожидается дебют нового Honda Jazz

В октябре ожидается появление новой модели автомобиля Honda Jazz, оборудованного гибридным силовым агрегатом.

В сентябре 2018 года в интернете появились первые снимки обновленного Honda Fit , который был замечен во время тестовых заездов. Машина проходила обкатку на обычных городских дорогах. Через полгода, была опубликована еще одна серия снимков с изображением этого транспортного средства.

Совсем недавно официальные представители японского автопроизводителя подтвердили, что новинку можно будет увидеть уже в следующем месяце. Новая Honda Jazz будет представлена на международном автосалоне в Токио, который состоится в октябре 2019 года.

В этом году поступала информация, что Honda Fit будет оснащаться турбированным литровым мотором мощностью 125 лошадиных сил. Это будет вариант для продаж на рынке Соединенных Штатов. Для европейского рынка будет подготовлена модель Honda Jazz Twin исключительно с гибридной силовой установкой.

Старт продаж намечен на первую половину 2020 года. Предполагается, что внешний вид нового автомобиля не будет сильно отличаться от актуальной версии. Изменения коснутся дизайна фар, которые будут немного больше, есть также предположения, что салон авто немного увеличится.