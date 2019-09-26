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ГИБДД штрафует все реже, а штрафов за неправильную парковку все больше. Почему? 

Автовести 54 минуты назад
ГИБДД штрафует все реже
Фото: Автовести
Столичный Дептранс подсчитал, как именно автомобилисты Москвы паркуются и как часто делают это неправильно. Оказалось, что безоговорочное лидерство по числу оформленных штрафов принадлежит МАДИ, а столичная ГИБДД наоборот, в последнее время предпочитает водителей не трогать.
За последние восемь месяцев нынешнего года Московская административная дорожная инспекция зафиксировала 967,7 тысяч случаев парковки вразрез с правилами. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные самой МАДИ, уточняя при этом, что показатель на 36%, то есть более, чем на треть выше, чем в прошлом году. Эвакуировано было 93,6 тысяч автомобилей.
В это же время ГИБДД оформила только немногим более 110 тысяч штрафов, снизив показатели по сравнению с прошлым годом на впечатляющие 43%. Стоит отметить, что если сфера интересов МАДИ — водители, паркующиеся на газонах и под знаками, то автоинспекторы занимаются любителями парковаться на пешеходных переходах, тротуарах и в прочих подведомственных им зонах.
В МАДИ такой резкий рост собственной результативности объяснили, во-первых, повсеместным распространением камер автоматической фиксации, а также активным применением приложения для смартфонов под названием "Помощник Москвы" — оно позволяет любому гражданину отправлять в соответствующие органы сообщение о нарушении. По части любителей парковаться на газонах именно "Помощник Москвы" обеспечил 43-процентный рост "раскрываемости".
Между тем, некоторое время назад к приложению возникли вопросы у Верховного Суда, согласно постановлению которого считать его средством автоматической фиксации было нельзя. Создатели сервиса оперативно его доработали и с тех пор, по данным издания, пока претензий к "Помощнику" не возобновлялось.
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Автоновости , ГИБДД
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