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Еще меньше будет новая модель Mini 

Car.ru 6 часов назад
Новый Mini будет еще меньше
Фото: Car.ru
Руководители автопроизводителя обнародовали информацию о своей новой модели. Новинку оснастят электродвигателем и она будет еще меньше.
Специалисты компании начали работу над новым проектом. Реализация модели нового поколения Mini намечена на 2022 год. Сейчас стали известны некоторые подробности, касающиеся нового транспортного средства этого автопроизводителя. Так, новую модель будут строить на абсолютно новой платформе. Бернд Кербер, руководитель автопроизводителя Mini, сообщил, что транспортное средство будет иметь меньшие размеры по сравнению с актуальной моделью.
Покупатели нового автомобиля получат возможность выбирать между моделями, оснащенными как традиционными бензиновыми двигателями, так и машинами с гибридной силовой установкой, а также полностью электрическим вариантом.
Рациональное использование пространства — именно эта идея лежит в концепции нового автомобиля. Как раз в ключе этой идеи и предпринята попытка сделать новый автомобиль еще более компактным. В настоящее время инженерно-технические сотрудники компании и дизайнеры ведут работы по созданию общей концепции нового транспортного средства.
Еще одной новостью от этого автопроизводителя стало то, что с 1 ноября остановится конвейер завода Mini в Оксфорде, причиной такого шага стал выход Великобритании из ЕС.
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Автоновости , ЕС
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