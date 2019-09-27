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Выделенки Москвы выведут за МКАД 

Авторамблер 2 часа назад
Выделенки Москвы выведут за МКАД
Фото: Авторамблер
Выделенные полосы на Ярославском шоссе выйдут за пределы столицы к лету следующего года.
Об этом сообщил агентству «Москва» замглавы «Дирекции Московского транспортного узла» Петр Красиков.
Он отметил, что выделенные полосы для общественного транспорта продлят, когда начнется период дорожных работ и нанесения новой разметки. Кроме этого, рассматривается возможность выхода выделенных полос на основных вылетных магистралях за территорию Москвы — в Подмосковье.
В начале августа сообщалось, что количество выделенок значительно вырастет и в самой Москве: всего до конца года должно появиться 34 километра новых полос.
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