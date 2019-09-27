Выделенки Москвы выведут за МКАД

Выделенные полосы на Ярославском шоссе выйдут за пределы столицы к лету следующего года.

Об этом сообщил агентству «Москва» замглавы «Дирекции Московского транспортного узла» Петр Красиков.

Он отметил, что выделенные полосы для общественного транспорта продлят, когда начнется период дорожных работ и нанесения новой разметки. Кроме этого, рассматривается возможность выхода выделенных полос на основных вылетных магистралях за территорию Москвы — в Подмосковье.

В начале августа сообщалось, что количество выделенок значительно вырастет и в самой Москве: всего до конца года должно появиться 34 километра новых полос.