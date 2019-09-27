Как можно лишиться прав, сохранив старый госномер после покупки авто

Журналисты Autonews рассказали историю автовладелицы из Подмосковья, которая, сохранив прежние госномера на приобретённом внедорожнике, полгода была вынуждена ходить пешком. Оказалось, что такие же регистрационные знаки себе оставил бывший владелец автомобиля. Женщина попыталась списать всё на собственную невнимательность, но суд оказался непреклонен.

По данным издания, автомобилистка приобрела Mitsubishi Pajero осенью 2017 года в одном из салонов официального дилера. Женщина уверяет, что на автомобиле были установлены регистрационные знаки. Однако известно, что в этот момент прежний владелец внедорожника уже использовал такие же номера на новой машине — Hyundai ix35.

При оформлении Mitsubishi в ГИБДД проблем не возникло. Гражданский супруг автомобилистки на вопрос, хочет ли он сохранить прежние номера, ответил утвердительно.

«Машину по правилам сфотографировали в ГИБДД, выдали нам все нужные документы. Их мы особо не проверяли, разве что личные данные. Ведь раз их выдали в ГИБДД, значит, все в порядке», — приводит издание слова своей собеседницы.

Спустя год после покупки женщину за рулём внедорожника остановил инспектор ГИБДД и при проверке документов указал автомобилистке, что в ПТС указан совершенно другой госномер. Оказалось, что прежний владелец авто обратился в полицию с заявлением о розыске Mitsubishi, поскольку ему на протяжении года приходили штрафы с фотографией внедорожника, при этом в постановлении был указан Hyundai.

На женщину завели административное дело по статье «Управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками». Защищая себя в суде, автомобилистка пояснила, что при получении документов в ГИБДД проверила только личные данные владельца, упустив из виду регистрационные данные авто. Суд оказался непреклонен и лишил автомобилистку водительских прав на полгода, руководствуясь положением ПДД, которое требует от водителя перед каждой поездкой проверять соответствие госномера с регистрационными данными в документах.

Апелляции в вышестоящие судебные инстанции результатов не дали. В итоге в течение шести месяцев женщина не имела права садиться за руль.