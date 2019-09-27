Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦОДД назвал причину пробок в Москве 

Car.ru 2 часа назад
Когда исчезнут столичные пробки?
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Центральная дорожная служба города Москвы предоставила разъяснения по поводу причин увеличивающегося количества пробок на всех городских дорожных участках.
По мнению специалистов дорожной службы, количество пробок в период с 1 января по 27 сентября выросло из-за постоянных строительных работ практически на всех направлениях.
«Главная причина дорожных заторов заключается в строительных работах. С одной стороны — это неудобно и приносит дискомфорт, но с другой, данные работы необходимо выполнять. Ежедневно столичные дороги выдерживают нагрузку в сотни тысяч автомобилей. Поддержание их в рабочем состоянии — первостепенная задача», — сообщает пресс-служба организации.
Также было отмечено, что работы не будут идти постоянно, поэтому скоро они закончатся и ситуация на всех дорожных участках значительно улучшится. Немного ранее дорожная служба сообщала о гарантированном возвращении пробок в связи с началом учебного года. Плановое увеличение трафика составляло 120 тыс. автомобилей в сутки.
Стоит отметить, что вскоре ЦДД начнёт тестирование нового сервиса, который будет автоматически предупреждать водителей о заторах и авариях. Запуск сервиса запланирован на январь 2022 года.
Россиян заставляют платить штрафы за проданные авто
Car.ru: последние новости
Еще меньше будет новая модель Mini Еще меньше будет новая модель Mini Велосипедистов готовы лишить автомобильных прав Велосипедистов готовы лишить автомобильных прав Subaru рассказала о премьерах на Токийском автосалоне Subaru рассказала о премьерах на Токийском автосалоне
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузовик разнес путепровод на трассе «Таврида» в Крыму
Москва встала в пробку из-за BMW X5
Москва встала в пробку из-за BMW X52
ГИБДД составила 14 протоколов на россиянина за одну ночь
ГИБДД составила 14 протоколов на россиянина за одну ночь
«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой
«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой
Новый Mini будет еще меньше
Новый Mini будет еще меньше1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение