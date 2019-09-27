Когда исчезнут столичные пробки?

ЦОДД назвал причину пробок в Москве

Центральная дорожная служба города Москвы предоставила разъяснения по поводу причин увеличивающегося количества пробок на всех городских дорожных участках.

По мнению специалистов дорожной службы, количество пробок в период с 1 января по 27 сентября выросло из-за постоянных строительных работ практически на всех направлениях.

«Главная причина дорожных заторов заключается в строительных работах. С одной стороны — это неудобно и приносит дискомфорт, но с другой, данные работы необходимо выполнять. Ежедневно столичные дороги выдерживают нагрузку в сотни тысяч автомобилей. Поддержание их в рабочем состоянии — первостепенная задача», — сообщает пресс-служба организации.

Также было отмечено, что работы не будут идти постоянно, поэтому скоро они закончатся и ситуация на всех дорожных участках значительно улучшится. Немного ранее дорожная служба сообщала о гарантированном возвращении пробок в связи с началом учебного года. Плановое увеличение трафика составляло 120 тыс. автомобилей в сутки.

Стоит отметить, что вскоре ЦДД начнёт тестирование нового сервиса, который будет автоматически предупреждать водителей о заторах и авариях. Запуск сервиса запланирован на январь 2022 года.