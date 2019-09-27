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Subaru станет «дочкой» Toyota 

Motor.ru 5 часов назад
Subaru станет «дочкой» Toyota
Фото: Motor.ru
Компании Toyota и Subaru задумались о расширении сотрудничества и договорились о взаимной покупке небольших пакетов акций. В рамках нового альянса Toyota увеличит свою долю в Subaru до 20 процентов, с перспективой перехода последней в статус аффилированной.
В своём сообщении Toyota и Subaru подчеркнули, что создание альянса — ответ на крупнейшую в истории трансформацию отрасли. Бизнес вступает в эпоху CASE (connected, autonomous/automated, shared и electric), и для компаний становится важным разделить расходы на создание новых автомобилей. В июне этого года стало известно, что бренды займутся совместной разработкой платформы для первой батарейной модели: Subaru предоставить свои технологии полного привода, а Toyota — наработки в области электрификации.
В рамках нового альянса Toyota увеличит процент голосующих акций с 16,83 до 20; Subaru, в свою очередь, должна будет купить акций Toyota на эквивалентную сумму, но не превышающую 80 миллиардов иен (741,6 миллиона долларов). Кроме того, в будущем Subaru получит статус дочерней компании Toyota.
Сотрудничество Toyota и Subaru началось в 2005 году с контрактного производства автомобилей. Затем компании совместно разработали заднеприводный спорткар, который продавался и как Toyota 86, и как Subaru BRZ. Крупнейший акционер Subaru — Toyota, на втором месте находится трастовый банк The Master Trust Bank of Japan, которому принадлежит 7,57 процента акций.
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Комментарии
Автоновости , Subaru , Subaru BRZ , Toyota
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