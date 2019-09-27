Subaru станет «дочкой» Toyota

Компании Toyota Subaru задумались о расширении сотрудничества и договорились о взаимной покупке небольших пакетов акций. В рамках нового альянса Toyota увеличит свою долю в Subaru до 20 процентов, с перспективой перехода последней в статус аффилированной.

В своём сообщении Toyota и Subaru подчеркнули, что создание альянса — ответ на крупнейшую в истории трансформацию отрасли. Бизнес вступает в эпоху CASE (connected, autonomous/automated, shared и electric), и для компаний становится важным разделить расходы на создание новых автомобилей. В июне этого года стало известно, что бренды займутся совместной разработкой платформы для первой батарейной модели: Subaru предоставить свои технологии полного привода, а Toyota — наработки в области электрификации.

В рамках нового альянса Toyota увеличит процент голосующих акций с 16,83 до 20; Subaru, в свою очередь, должна будет купить акций Toyota на эквивалентную сумму, но не превышающую 80 миллиардов иен (741,6 миллиона долларов). Кроме того, в будущем Subaru получит статус дочерней компании Toyota.