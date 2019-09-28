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Как водители «убивают» вариатор 

Рамблер 4 часа назад
Как водители «убивают» вариатор
Фото: EPA
Эксперты издания «Автовзгляд» привели перечень действий водителя, которые пагубно влияют на состояние вариатора. По словам специалистов, описанная манера езды может «убить» агрегат уже к 30 тысячам пробега автомобиля.
Во-первых, по мнению опытных водителей, на CVT влияют резкие старты с места в холодное время года. Дело в том, что масло стекающее в поддон картера зимой становится более вязким, поэтому в первые несколько минут движения элементы вариатора испытывают масляное голодание и подвержены повышенному износу. Поэтому эксперты советуют перед стартом давать двигателю и трансмиссии поработать на холостом ходу.
Вариатор убивают резкие переключения трансмиссии из режима N на D, уверяют специалисты. Это часто бывает в пробках, когда впередистоящий автомобиль вдруг резко начинает движение, и автолюбитель, ожидавший более продолжительного стояния, старается не отставать от потока. При переключении на «нейтраль», заявляют эксперты, в коробке понижается уровень давления масла, поэтому по возвращению на D должно пройти несколько секунд, чтобы давление восстановилось. В противном случае при преждевременном нажатии на педаль газа происходит осыпание фрикционов и ремня на шкивах, что укорачивает жизнь вариатора.
Опытные водители также подчёркивают, что CVT «убивают» буксировка автомобилей из-за повышенной нагрузки на трансмиссию и езда по бездорожью, поскольку пробуксовки перегревают вариатор и выводят из строя подшипники дифференциала.
При этом специалисты напоминают, что вариатор вопреки заявлениям производителей требует регулярной замены масла. В противном случае агрегат убьёт продукт износа — стружка.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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