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Власти Москвы проведут 28 сентября «большую мойку» дорог 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Власти Москвы проведут «большую мойку» дорог
Фото: РИА Новости
Свыше 650 единиц специализированной техники 28 сентября проведут "большую мойку" столичных объектов дорожного хозяйства. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Остроухов.
"Сегодня ГБУ проводит плановую "большую мойку" концентрированным моющим средством. На линию вышло более 650 единиц поливомоечной и тротуароуборочной техники. Смысл проведения данной мойки заключается в удалении масляных пятен как с тротуаров, так и с дорожного полотна, также средство применяется и для удаления пыли от покрышек автомобилей. К помытию запланирован 571 объект асфальтобетонных и плиточных покрытий", — сказал Остроухов.
По его словам, на тех участках, которые не будут доступны для техники, уборка будет проведена вручную комплексными бригадами. Моечное средство является экологически чистым, не причиняет вреда людям, животным и растениям.
Остроухов добавил, что большая плановая мойка проходит в Москве каждый год с 15 апреля по 31 октября ежемесячно, таким образом за летний период проводится около семь-восемь процедур.
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Автоновости , Правительство Москвы
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