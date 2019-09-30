Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности о новом виде водительских прав 

Рамблер + ещё 41 2 часа назад
В России введут электронные права
Фото: РИА Новости
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал ТАСС, что власти уже работают над инициативой внедрения электронных водительских прав. Одним из возможных вариантов он назвал удостоверение, которое будет интегрировано в смартфон.
При необходимости водитель будет предъявлять права прямо с телефона.
Если проект будет реализован, электронное удостоверение станет альтернативой старым правам. Человек, который захочет водить за границей или просто захочет иметь пластиковое удостоверение, сможет оформить его в обычном виде, как сейчас.
Точные сроки внедрения электронных прав Черников назвать не смог. По его словам, сначала нужно модернизировать оборудование, которое используют для оформления удостоверений, а также внести изменения в действующие законы.
Ранее источник РИА Новости в правительстве, знакомый с ситуацией, рассказал, что власти обсуждают создание специального мобильного приложения для прав, а также идею по внесению данных о водителе в электронные паспорта россиян, которые могут появиться с 2020-2022 годах.
«Ведомости» писали, что с 2021 года Россия начнет отказываться от бумажных паспортов в пользу электронных. В них будет храниться информация о слепке лица владельца, отпечатках пальцев, его электронная подпись, «цифровой профиль» гражданина (СНИЛС, водительские права) и другие данные.
В июле 2020-го в Москве стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов. В твиттере правительства РФ показывали, как будет выглядеть документ. Карта сроком действия в десять лет будет содержать чип с информацией.
Тем временем в ГИБДД уже начали регистрировать машины с электронными паспортами транспортных средств (ПТС). Такие документы станут обязательными для новых авто с 1 ноября 2019 года. Ранее выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно. В ГИБДД заявляли, что в перспективе водительские удостоверения и СТС также станут электронными.
Скользкий путь: пора менять резину
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Михаил Черников , Правительство РФ , ГИБДД , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты составили топ-10 машин с «осенними» опциями
Эксперты составили топ-10 машин с «осенними» опциями
Mercedes-Benz C-Class получит беспилотные технологии
Mercedes-Benz C-Class получит беспилотные технологии
У министра ЖКХ Крыма угнали автомобиль
У министра ЖКХ Крыма угнали автомобиль
Россияне смогут оспаривать результаты экзаменов ГИБДД
Россияне смогут оспаривать результаты экзаменов ГИБДД1
Минобороны начнет выпускать электрокары
Минобороны начнет выпускать электрокары
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение