В России введут электронные права

Стали известны подробности о новом виде водительских прав

Михаил Черников Глава ГИБДД рассказал ТАСС, что власти уже работают над инициативой внедрения электронных водительских прав. Одним из возможных вариантов он назвал удостоверение, которое будет интегрировано в смартфон.

При необходимости водитель будет предъявлять права прямо с телефона.

Если проект будет реализован, электронное удостоверение станет альтернативой старым правам. Человек, который захочет водить за границей или просто захочет иметь пластиковое удостоверение, сможет оформить его в обычном виде, как сейчас.

Точные сроки внедрения электронных прав Черников назвать не смог. По его словам, сначала нужно модернизировать оборудование, которое используют для оформления удостоверений, а также внести изменения в действующие законы.

Ранее источник РИА Новости в правительстве, знакомый с ситуацией, рассказал, что власти обсуждают создание специального мобильного приложения для прав, а также идею по внесению данных о водителе в электронные паспорта россиян, которые могут появиться с 2020-2022 годах.

«Ведомости» писали , что с 2021 года Россия начнет отказываться от бумажных паспортов в пользу электронных. В них будет храниться информация о слепке лица владельца, отпечатках пальцев, его электронная подпись, «цифровой профиль» гражданина (СНИЛС, водительские права) и другие данные.

В июле 2020-го в Москве стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов. В твиттере правительства РФ показывали, как будет выглядеть документ. Карта сроком действия в десять лет будет содержать чип с информацией.

Тем временем в ГИБДД уже начали регистрировать машины с электронными паспортами транспортных средств (ПТС). Такие документы станут обязательными для новых авто с 1 ноября 2019 года. Ранее выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно. В ГИБДД заявляли, что в перспективе водительские удостоверения и СТС также станут электронными.