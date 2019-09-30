Россияне смогут оспаривать результаты экзаменов ГИБДД

Будущим водителям разрешат оспаривать результаты экзаменов на права, с которыми они не согласны, сообщает ТАСС в понедельник.

Проект уже отправлен на рассмотрение в правительство.

"Он позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена", — рассказал ТАСС глава ГИБДД Михаил Черников.

Кроме этого, меняются требования к маршрутам для сдачи "города". Они должны включать в себя не только дороги, перекрестки и знаки, но и закрытые площадки, автодромы и участки с малоинтенсивным движением, отметил Черников.

Перечень дорог, на которых будет проходить экзамен, будет доступен кандидатам онлайн и на информационных стендах в подразделении.

Ранее сообщалось, что в России собираются повысить минимальный возраст получения ВУ категории А до 20 лет, на категорию C — до 21 года, а на D — до 24 лет.