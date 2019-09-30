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Россияне смогут оспаривать результаты экзаменов ГИБДД 

Авторамблер + ещё 8 2 часа назад
Россияне смогут оспаривать результаты экзаменов ГИБДД
Фото: РИА Новости
Будущим водителям разрешат оспаривать результаты экзаменов на права, с которыми они не согласны, сообщает ТАСС в понедельник.
Проект уже отправлен на рассмотрение в правительство.
"Он позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена", — рассказал ТАСС глава ГИБДД Михаил Черников.
Кроме этого, меняются требования к маршрутам для сдачи "города". Они должны включать в себя не только дороги, перекрестки и знаки, но и закрытые площадки, автодромы и участки с малоинтенсивным движением, отметил Черников.
Перечень дорог, на которых будет проходить экзамен, будет доступен кандидатам онлайн и на информационных стендах в подразделении.
Ранее сообщалось, что в России собираются повысить минимальный возраст получения ВУ категории А до 20 лет, на категорию C — до 21 года, а на D — до 24 лет.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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