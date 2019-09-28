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Tesla проиграла в суде уволенному сотруднику 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Tesla проиграла в суде уволенному сотруднику
Фото: globallookpress.com
Американская компания по производству электромобилей Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства.
В 2017 году работника завода, который попытался отстоять права, уволили. Он обратился в профсоюзное объединение «Союз рабочих автомобильной промышленности». В итоге суд по административным делам Калифорнии встал на сторону потерявшего работу специалиста и обязал предприятие выплатить мужчине компенсацию, передаёт Forbes.
Ранее News.ru писал, что Tesla опубликовала отчётность, свидетельствующую о рекордных показателях количества выпускаемых и доставляемых заказчикам электрокаров. Производитель отправил 95 200 автомобилей за три месяца, что на 50% больше, чем в первом квартале 2019 года. Обнародование отчётности спровоцировало рост акций Tesla на фондовых биржах США — они поднялись в цене на семь процентных пунктов.
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Автоновости , Другое , Tesla , Forbes
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