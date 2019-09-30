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Дорожный конфликт на северо-западе Москвы закончился стрельбой 

Москва24 + ещё 8 3 часа назад
Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария произошла на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в Москве
"В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что в настоящее время в столице объявлен план "Перехват".
Ранее в сентябре в столичном районе Чертаново Центральное произошла стрельба. Один из участников конфликта произвел выстрелы в оппонентов, предположительно из травматического оружия. Три человека получили ранения конечностей. Сообщалось, что злоумышленник скрылся.
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Автоновости , ДТП , ИТАР-ТАСС
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