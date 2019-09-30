Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

Дорожный конфликт на северо-западе Москвы закончился стрельбой

Авария произошла на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в Москве

"В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время в столице объявлен план "Перехват".

Ранее в сентябре в столичном районе Чертаново Центральное произошла стрельба. Один из участников конфликта произвел выстрелы в оппонентов, предположительно из травматического оружия. Три человека получили ранения конечностей. Сообщалось, что злоумышленник скрылся.