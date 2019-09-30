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Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 3 часа назад
Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве конфликт двух водителей закончился стрельбой, сообщил источник в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев произошло ДТП с участием Chevrolet Lacetti и Volvo. Во время «словесной перепалки» один из участников конфликта выстрелил в другого.
В главке МВД по городу сообщили, что к правоохранителям обратились оба водителя. Первый пожаловался на то, что оппонент «распылил в него аэрозольный баллончик». Второй заявил, что получил повреждение кисти, в которую противник попал из травмата.
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Автоновости , ДТП , Volvo , Chevrolet , Chevrolet Lacetti , МВД
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