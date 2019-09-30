Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

В Москве конфликт двух водителей закончился стрельбой, сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев произошло ДТП с участием Chevrolet Lacetti и Volvo . Во время «словесной перепалки» один из участников конфликта выстрелил в другого.