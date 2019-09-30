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Автошины подорожают: когда и насколько 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Автошины подорожают: когда и насколько
Фото: РИА Новости
«Известия» выяснили, к чему может привести введение процедуры обязательной маркировки автомобильных шин в следующем году. Эксперты сходятся во мнении, что нововведение, предполагающее серьёзные изменения в технологическом процессе производства покрышек, обязательно отразится на стоимости товара для конечного потребителя.
Согласно проекту постановления правительства, маркировка шин может стать обязательной с 1 ноября 2020 года. Авторы инициативы пришли к выводу, что нововведение поможет снизить объём контрафактной продукции, доля которой на рынке исчисляется 10-15 процентами.
«Помимо борьбы с нелегальной продукцией цифровая маркировка увеличит собираемость таможенных, налоговых, иных обязательных платежей, обеспечит аналитику импорта, производства и оборота товара в РФ», — перечисляет замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Предполагается, что процесс обязательной маркировки будет заключаться в нанесении идентифицирующей гравировки на покрышки или внедрение в тело шины специальной радиометки, с помощью которой можно будет считывать информацию о «резине» на расстоянии.
Производители покрышек с приведёнными цифрами не согласны, уверяя что доля контрафакта на рынке гораздо ниже, поскольку покрышки крупных компаний проходят обязательную процедуру сертификации. При этом шинники уверяют, что введение маркировки обязательно скажется на розничной цене товара, поскольку потребует значительных вложений для выполнения требований нового законодательства.
«А именно оснащение необходимым оборудованием, введение электронного документооборота, перестройка производственного цикла, логистики, а также бизнес-процессов. Оценить масштабы влияния сейчас сложно. Очевидно, что введение маркировки повлияет на розничные цены», — заявила исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева.
Скользкий путь: пора менять резину
Комментарии
Автоновости , Надежда Чурмеева , Виктор Евтухов , газета "Известия"
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