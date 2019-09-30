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Названые любимые автомобили молодых россиян 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Названые любимые автомобили молодых россиян
Фото: order_242 / Wikimedia
Самым популярным автомобилем у россиян в возрасте до 35 лет оказалась LADA Samara. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Согласно результатам опросов, автомобилем LADA Samara владеют 4,2 процента молодых российских автовладельцев. На втором месте по популярности Ford Focus (3,4 процента), на третьем — LADA Priora (2,7 процента). Также в пятерку наиболее популярных у молодежи автомобилей вошли KIA Rio и Hyundai Solaris, которыми владеют 2,7 процента и 2,6 процента молодых автовладельцев соответственно.
В топ-10 любимых автомобилей вошли Toyota Corolla (2,4 процента), LADA 110 (2,3 процента), LADA Classic (2,2 процента), Skoda Octavia (2,1 процента) и LADA Kalina (2,1 процента).
Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей. По мнению специалистов, снижение стало результатом не сезонности, а утраты заинтересованности населения в покупке новых автомобилей.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Lada Kalina , Toyota , Lada Priora , Skoda Octavia , Skoda , Kia Rio , Toyota Corolla
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