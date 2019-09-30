Названые любимые автомобили молодых россиян

Самым популярным автомобилем у россиян в возрасте до 35 лет оказалась LADA Samara. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Согласно результатам опросов, автомобилем LADA Samara владеют 4,2 процента молодых российских автовладельцев. На втором месте по популярности Ford Focus (3,4 процента), на третьем — LADA Priora (2,7 процента). Также в пятерку наиболее популярных у молодежи автомобилей вошли KIA Rio и Hyundai Solaris, которыми владеют 2,7 процента и 2,6 процента молодых автовладельцев соответственно.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей. По мнению специалистов, снижение стало результатом не сезонности, а утраты заинтересованности населения в покупке новых автомобилей.