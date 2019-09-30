Росстандарт провел проверки бензина и дизеля

Почти 10% топлива в России — суррогат. Сотрудники ведомства с начала года проводили проверки на АЗС.

По сравнению с 2018 года доля суррогата не изменилась. При этом если сравнивать ситуацию с 2015 годом, то заметны значительные улучшения. 4 года назад суррогат выявляли на каждой пятой автозаправке.

Эксперты объясняют улучшение качества введением оборотных штрафов и изменениями в налоговом законодательстве. Минпромторг ранее предлагал запретить продажу суррогата на АЗС. Это планировали сделать для того, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо.

В Росстандарте также сообщили, что на автозаправочных станциях продается 6 млн тонн суррогата в год. При этом весь объем рынка бензина и дизеля в нашей стране составляет 65 млн тонн.