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Росстандарт провел проверки бензина и дизеля 

Транспортно-Логистические Новости 2 часа назад
Росстандарт провел проверки бензина и дизеля
Фото: РИА Новости
Почти 10% топлива в России — суррогат. Сотрудники ведомства с начала года проводили проверки на АЗС.
По сравнению с 2018 года доля суррогата не изменилась. При этом если сравнивать ситуацию с 2015 годом, то заметны значительные улучшения. 4 года назад суррогат выявляли на каждой пятой автозаправке.
Эксперты объясняют улучшение качества введением оборотных штрафов и изменениями в налоговом законодательстве. Минпромторг ранее предлагал запретить продажу суррогата на АЗС. Это планировали сделать для того, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо.
В Росстандарте также сообщили, что на автозаправочных станциях продается 6 млн тонн суррогата в год. При этом весь объем рынка бензина и дизеля в нашей стране составляет 65 млн тонн.
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Автоновости , Минпромторг
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