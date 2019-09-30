Geely построит завод летающих автомобилей

Geely собирается построить завод летающих автомобилей

Представители компании заявили, что уже в скором времени приступят к постройке нового производства, продуктом которого станут летающие автомобили. Завод разместят в Китае, город Ухань. Испытания полетов буду проводиться на месте.

Дата появления первого летающего автомобиля не оглашается и держится в строжайшей тайне. То же касается и стоимости. Компания планирует развиваться как в Китае, так и на международной арене.

Напомним, что в этом месяц Geely совместно с автоконцерном Daimler инвестировали в стартап Volocopter — производителя авиатакси, планирующего начать коммерческие перевозки уже через два-три года.

Модельный ряд Volocopter представляет собой сверхлегкие электрические мультикоптеры, внешне напоминающие вертолет, но с несколькими отличиями. Мультикоптеру не требуется хвостовой винт и руль направления. Множество винтов вместо одного обеспечивают движение в любом направлении и поворот по осям за счет разницы оборотов каждого двигателя.

Volocopter заявляет, что совершил более 1000 испытательных полетов: некоторые пилотировались людьми, а другие управлялись дистанционно или автономно по заранее определенным маршрутам.