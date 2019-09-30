Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Geely собирается построить завод летающих автомобилей 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Geely построит завод летающих автомобилей
Фото: car.ru
Представители компании заявили, что уже в скором времени приступят к постройке нового производства, продуктом которого станут летающие автомобили. Завод разместят в Китае, город Ухань. Испытания полетов буду проводиться на месте.
Дата появления первого летающего автомобиля не оглашается и держится в строжайшей тайне. То же касается и стоимости. Компания планирует развиваться как в Китае, так и на международной арене.
Напомним, что в этом месяц Geely совместно с автоконцерном Daimler инвестировали в стартап Volocopter — производителя авиатакси, планирующего начать коммерческие перевозки уже через два-три года.
Модельный ряд Volocopter представляет собой сверхлегкие электрические мультикоптеры, внешне напоминающие вертолет, но с несколькими отличиями. Мультикоптеру не требуется хвостовой винт и руль направления. Множество винтов вместо одного обеспечивают движение в любом направлении и поворот по осям за счет разницы оборотов каждого двигателя.
Volocopter заявляет, что совершил более 1000 испытательных полетов: некоторые пилотировались людьми, а другие управлялись дистанционно или автономно по заранее определенным маршрутам.
Водительские права вскоре станут электронными
Car.ru: последние новости
"Яндекс.Драйв" дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями "Яндекс.Драйв" дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями Составлен рейтинг самых распространенных автомобилей среди молодых россиян Составлен рейтинг самых распространенных автомобилей среди молодых россиян Как быстро получить водительские права? Как быстро получить водительские права?
Комментарии
Автоновости , Geely , Daimler
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два автобуса и «Газель» столкнулись в Воронеже
Два автобуса и «Газель» столкнулись в Воронеже
Россиян предупредили о резком росте стоимости шин
Россиян предупредили о резком росте стоимости шин
Audi Q3 с новым двигателем теперь доступен в России
Audi Q3 с новым двигателем теперь доступен в России
Карточка в телефоне: россиянам дадут новые права
Карточка в телефоне: россиянам дадут новые права2
В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение