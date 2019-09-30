Минобороны начнет выпускать электрокары

Министерство уже работает над созданием военных машин с гибридными силовыми установками, которые запитываются от батарей высокой емкости.

Об этом сообщил генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, гибриды и электрокары можно будет оснащать передовым вооружением и новыми средствами защиты, а благодаря низкому уровню шума такие автомобили помогут скрытно выдвигаться на позиции.

Также повысится автономность войск и их адаптация к различным условиям, отметил Салюков.

Пока он не смог назвать сроки появления первых электрокаров Минобороны , но сказал, что "уже получен определенный задел в этом направлении".

В июне свет увидел обновленный электромобиль ОВУМ от "Калашникова". В новой версии с матовым черным кузовом появилось четвертое колесо и двери.