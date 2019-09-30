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Минобороны начнет выпускать электрокары 

Авторамблер 7 часов назад
Минобороны начнет выпускать электрокары
Фото: Красная звезда
Министерство уже работает над созданием военных машин с гибридными силовыми установками, которые запитываются от батарей высокой емкости.
Об этом сообщил генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда".
По его словам, гибриды и электрокары можно будет оснащать передовым вооружением и новыми средствами защиты, а благодаря низкому уровню шума такие автомобили помогут скрытно выдвигаться на позиции.
Также повысится автономность войск и их адаптация к различным условиям, отметил Салюков.
Пока он не смог назвать сроки появления первых электрокаров Минобороны, но сказал, что "уже получен определенный задел в этом направлении".
В июне свет увидел обновленный электромобиль ОВУМ от "Калашникова". В новой версии с матовым черным кузовом появилось четвертое колесо и двери.
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Автоновости , Министерство обороны
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