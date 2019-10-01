Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве

Полиция разыскивает неизвестного, который угнал на востоке Москвы автомобиль стоимостью 8 млн рублей, сообщает 30 сентября РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе Измайлово. О пропаже своего автомобиля Land Rover от дома № 8 на Нижней Первомайской улице в правоохранительные органы сообщил владелец.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее эксперт рассказал, каким будет автомобиль будущего. Ожидается, что основными векторами развития в автомобильной промышленности станут электрификация, внедрение беспилотных технологий и такие сервисы, как каршеринг и карпулинг.