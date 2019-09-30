Как снизить размер транспортного налога

Каждый автовладелец может уменьшить размер выплачиваемого транспортного налога, уверяют журналисты Life.ru. Некоторые категории водителей могут добиться снижения выплат вполовину.

Один из самых эффективных способов вообще избавиться от транспортного налога, по словам автора статьи, — поменять автомобиль на менее мощную машину: в большинстве регионов страны авто с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил не облагаются налогом. При этом в ряде областей для обладателей экономичных иномарок предусмотрены даже специальные программы от Минтранса

Уменьшить выплату можно, поставив автомобиль на учёт в регионе, где размер налога — минимальный по стране. Меньше всех платят автовладельцы из Крыма и Ингушетии, а также водители из Томской, Иркутской и Магаданской областей. При этом автор статьи уточняет, что разница в цене за одну лошадиную силу в двух разных регионах может составлять десятки рублей.

Больше всего шансов снизить транспортный налог у автовладельцев, обнаруживших себя в списке льготников, уверяют эксперты. На 50% скидку в первую очередь могут рассчитывать пенсионеры большинства регионов страны, инвалиды I и II групп, а также усыновители и опекуны детей с ограниченными возможностями.

Кроме того половину от установленного размера транспортного налога имеют право платить один из родителей семьи, в которой трое и больше детей. При этом правило распространяется даже на автомобили с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил.

На снижение налога вполовину также могут рассчитывать фермеры, которые согласно российскому законодательству относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Льгота распространяется не только на легковые авто, но и на грузовики и автобусы.