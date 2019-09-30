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В каршеринге «Яндекса» появились электромобили 

Rambler News Service + ещё 11 6 часов назад
В каршеринге «Яндекса» появились электромобили
Фото: РИА Новости
Пользователям сервиса «Яндекс. Драйв» в Москве стали доступны электромобили Nissan Leaf, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
«Яндекс. Драйв начал экспериментировать с электромобилями: сегодня на улицы Москвы вышли 30 новеньких Nissan Leaf. Теперь пользователи Драйва могут прокатиться на электрокаре и посмотреть, как он ведёт себя на дороге», — отметили в пресс-службе.
Перемещаться на электромобиле можно по всему городу и за его пределами, а вернуть его необходимо внутри Садового кольца. Заряжает электрокары команда сервиса, отмечают в «Яндексе».
«Такую машину можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы её не пришлось заряжать. Если автомобиль нужен совсем ненадолго, лучше выбрать тариф «Фикс»: он позволяет арендовать машину ровно на время поездки, цена которой определяется заранее», — говорится в сообщении компании.
Взять в аренду электрокар могут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Кроме того, сервис учитывает дополнительные факторы, например, наличие у водителя штрафов и нарушений.
В конце августа в каршеринге «Яндекса» появились раритетные автомобили Ford Mustang 1965 и 1969 года выпуска, сообщали RNS в пресс-службе компании.
«Маслкаров два: красный 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969. Драйв полностью сохранил внешний вид и салон американских автомобилей. Кожаные сидения и приборные панели остались такими, какими вышли с конвейера 60 лет назад. Только обновлённые», — отмечали в пресс-службе.
Каршеринг «Яндекс. Драйв» был запущен компанией для жителей Москвы в феврале прошлого года. Впоследствии сервис был запущен в Санкт-Петербурге и Казани. По данным компании, на настоящий момент автопарк «Яндекс. Драйва» составляет более 11,5 тысяч автомобилей, в их числе такие марки как Skoda, Kia и Volswagen.
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Автоновости , Nissan , Ford Mustang , Kia , Nissan Leaf , Skoda , Яндекс
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