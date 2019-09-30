Россиянина лишили прав из-за мошенника-двойника

Житель Перми лишился прав из-за того, что мошенник из другого города с поддельными документами на его имя сел пьяным за руль, сообщат Autonews. Автолюбителю пришлось год доказываться в судах, что в момент правонарушения он находился совершенно в другом месте. При этом мужчина провёл целое расследование и сам нашёл мошенника.

О том, что он лишён права управлять автомобилем, автовладелец из Перми узнал, когда пришёл в отделение ГИБДД менять водительское удостоверение. В базе данных автоинспекторов было указано, что он был лишён прав в 2015 году за пьяное вождение. Инцидент якобы произошёл в районе города Кунгур при этом нарушитель был на ВАЗ-2115, хотя мужчина уже несколько лет управлял Volkswagen Tiguan. Автолюбитель тщетно пытался доказать полицейским, что никогда в той местности не был и отечественным автомобилем не управлял. Мужчине посоветовали обратиться в суд, где было принято решение о лишении.

В Мировом судебном участке №4 Пермского судебного района в селе Бершеть автолюбителю помочь отказались, так как он не являлся участником судебного разбирательства. Автовладелец пошёл дальше — написал жалобу в пермский районный суд.

«Рассказал, что у водителя, видимо, был дубликат прав с моими данными, что совпал только номер прав, а личные данные, включая место жительства, различаются», — приводит издание слова автовладельца.

По его словам, он требовал вызвать в суд инспекторов, которые оформляли пьяного двойника, чтобы они подтвердили, что он и мошенник это два разных человека, но полицейские в процесс не явились. В результате суд «не поверил» автолюбителю и оставил решение о лишении его прав в силе.

Поле второго суда водитель наконец ознакомился с материалами дела, исходя из которых стало ясно, что некий Юрий Прозоров сдал машину в аренду на три дня полному тёзке «жертвы аферы» Александру Михайловичу Кравченко . При этом его внимание привлекла объяснительная записка человека, которого лишили прав.

«Почерк оказался точно такой же, как у Прозорова, который якобы сдал ему эту машину. И номера телефонов были одинаковые — он поменял местами только две цифры. Получалось, что сам этот Прозоров ездил на собственной машине по подложным правам, а вину свалил на Кравченко с моими правами», — рассказал автолюбитель.

Незаслуженно лишенный прав водитель за свой счёт провёл почерковедческую экспертизу, результаты которой подтвердили, что почерки Прозорова и Кравченко совпадают. Однако суд следующей инстанции — краевой отказался принимать выводы экспертов во внимание, поскольку исследование не было проведено в рамках уголовного дела. Однако автовладелец не отчаялся: выследил мошенника, который подтвердил, что не сдавал ему автомобиль в аренду; нашёл свидетелей, которые присутствовали при оформлении пьяного водителя в 2015 году и добился, чтобы полицейские оформили проведение почерковедческой экспертизы.

В результате апелляционный суд оправдал автолюбителя и отменил решение о лишении прав. На восстановление справедливости у мужчины ушло более девяти месяцев.