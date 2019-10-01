Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне начали чаще покупать подержанные машины в трейд-ин 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 7 часов назад
Россияне стали чаще покупать машины по трейд-ин
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России как минимум третий автомобиль продается по трейд-ин. Желая сэкономить, россияне меняют свои старые машины на подержанные, но классом выше.
За первую половину этого года количество сделок по данной схеме выросло от 7 до 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Каждый третий автомобиль покупается по трейд-ин, у более крупных игроков на рынке рост куда интенсивнее, поскольку им необходимо высвободить капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин.
По словам президента «Фаворит Моторс» Владимира Попова, рост доходности новых машин уже практически исчерпан.
Он отметил, что их стратегия сейчас — это увеличить прибыль с продажи подержанных машин и расширение сервиса, пишут «Известия».
Ранее были названы самые популярные автомобили у молодых россиян. В их фаворитах — Lada Samara, Ford Focus, а также Lada Priora.
Пьяный водитель с друзьями напал на полицейских
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Акимов заявил о неудовлетворительном исполнении дорожного нацпроекта Акимов заявил о неудовлетворительном исполнении дорожного нацпроекта Автолюбители будут предъявлять водительские права со смартфона Автолюбители будут предъявлять водительские права со смартфона На российских заправках 9 % горючего оказалось суррогатом На российских заправках 9 % горючего оказалось суррогатом
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Ford Focus , Lada , Lada Priora , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве
В Москве заработали новые парковки
В Москве заработали новые парковки
В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году
В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году1
Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»
Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»1
Когда «Шкоды» «убьют» корейские марки в РФ и Восточной Европе?
Когда «Шкоды» «убьют» корейские марки в РФ и Восточной Европе?
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение