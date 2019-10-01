Россияне стали чаще покупать машины по трейд-ин

Россияне начали чаще покупать подержанные машины в трейд-ин

В России как минимум третий автомобиль продается по трейд-ин. Желая сэкономить, россияне меняют свои старые машины на подержанные, но классом выше.

За первую половину этого года количество сделок по данной схеме выросло от 7 до 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Каждый третий автомобиль покупается по трейд-ин, у более крупных игроков на рынке рост куда интенсивнее, поскольку им необходимо высвободить капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин.

По словам президента «Фаворит Моторс» Владимира Попова, рост доходности новых машин уже практически исчерпан.