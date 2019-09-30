На продажу выставили «Москвич» по прозвищу «Буратино»

На продажу выставили редкий «Москвич» по прозвищу «Буратино»

В Новосибирске выставили на продажу заводскую версию фургона на базе «Москвича 401-422». Автор объявления утверждает, что в мире есть всего шесть отреставрированных автомобилей этой линейки. На восстановление раритета у ретромастерской ушло шесть с половиной лет.

Фургончики с деревянным кузовом на шасси « Москвича 400 » выпускались с 1949 по 1956 год. За семь лет Московский завод малолитражных автомобилей выпустил 11 129 автомобилей, однако в свободную продажу такие «Москвичи» не поступали. Самым популярным местом работы версий 400-422 и 401-422 было Министерство связи СССР — фургончики использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.

Фургон из Новосибирска не стал исключением: автомобиль с 26-сильным 1,1-литровым двигателем трудился в Минсвязи с 1954 по 1989 год, а затем был продан в частные руки. Реставрацию «Буратино» начали в декабре 2012 года, а завершились они летом этого года.

Автомобиль оценивают в 5,5 миллиона рублей.

Та же реставрационная мастерская из Калининского района Новосибирска продает ЗиС-101 1938 года выпуска: лимузин сталинской эпохи в процессе реставрации и оценивается в 75 миллионов рублей.