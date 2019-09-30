Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На продажу выставили редкий «Москвич» по прозвищу «Буратино» 

Motor.ru 2 часа назад
На продажу выставили «Москвич» по прозвищу «Буратино»
Фото: Авито
В Новосибирске выставили на продажу заводскую версию фургона на базе «Москвича 401-422». Автор объявления утверждает, что в мире есть всего шесть отреставрированных автомобилей этой линейки. На восстановление раритета у ретромастерской ушло шесть с половиной лет.
Фургончики с деревянным кузовом на шасси «Москвича 400» выпускались с 1949 по 1956 год. За семь лет Московский завод малолитражных автомобилей выпустил 11 129 автомобилей, однако в свободную продажу такие «Москвичи» не поступали. Самым популярным местом работы версий 400-422 и 401-422 было Министерство связи СССР — фургончики использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.
Фургон из Новосибирска не стал исключением: автомобиль с 26-сильным 1,1-литровым двигателем трудился в Минсвязи с 1954 по 1989 год, а затем был продан в частные руки. Реставрацию «Буратино» начали в декабре 2012 года, а завершились они летом этого года.
Автомобиль оценивают в 5,5 миллиона рублей.
Та же реставрационная мастерская из Калининского района Новосибирска продает ЗиС-101 1938 года выпуска: лимузин сталинской эпохи в процессе реставрации и оценивается в 75 миллионов рублей.
Водительские права вскоре станут электронными
Motor.ru: последние новости
Особый Subaru WRX STI отправит в отставку культовый мотор Особый Subaru WRX STI отправит в отставку культовый мотор В каршеринг «Яндекса» добавили электрический Nissan В каршеринг «Яндекса» добавили электрический Nissan ГИБДД решило штрафовать за превышение на 10 километров в час ГИБДД решило штрафовать за превышение на 10 километров в час
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Москвич 400 , Минкомсвязи РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве столкнулись два автобуса
В Москве столкнулись два автобуса
Сбитая грузовиком врач пришла на вызов к пациенту
Сбитая грузовиком врач пришла на вызов к пациенту
Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой
Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой
Как выбрать коврик для авто
Как выбрать коврик для авто
Два автобуса и «Газель» столкнулись в Воронеже
Два автобуса и «Газель» столкнулись в Воронеже
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение