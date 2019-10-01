Россию ждет массовое сокращение гаишников

Численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на две тысячи сотрудников. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в приказе МВД от 24 сентября отмечается, что штат будет сокращен за счет «незамещенных должностей начальствующего состава» для «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов».

В Свердловской области ожидается сокращение штата ГИБДД на 175 свободных вакансий, в Приморье — на 73, в Татарстане — на 47. При этом в управлениях ГИБДД по Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю вакансии сокращать не будут, отмечается в статье.