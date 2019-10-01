Россию ждет массовое сокращение гаишников 

Численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на две тысячи сотрудников. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в приказе МВД от 24 сентября отмечается, что штат будет сокращен за счет «незамещенных должностей начальствующего состава» для «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов».
В Свердловской области ожидается сокращение штата ГИБДД на 175 свободных вакансий, в Приморье — на 73, в Татарстане — на 47. При этом в управлениях ГИБДД по Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю вакансии сокращать не будут, отмечается в статье.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина сообщила, что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, при помощи нового сервиса на Госуслугах. По данным издания, новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте в 2020 году.