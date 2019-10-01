Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россию ждет массовое сокращение гаишников 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на две тысячи сотрудников. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в приказе МВД от 24 сентября отмечается, что штат будет сокращен за счет «незамещенных должностей начальствующего состава» для «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов».
В Свердловской области ожидается сокращение штата ГИБДД на 175 свободных вакансий, в Приморье — на 73, в Татарстане — на 47. При этом в управлениях ГИБДД по Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю вакансии сокращать не будут, отмечается в статье.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина сообщила, что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, при помощи нового сервиса на Госуслугах. По данным издания, новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте в 2020 году.
Комментарии50
Автоновости , Видео , ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве
В Москве заработали новые парковки
В Москве заработали новые парковки
В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году
В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году1
Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»
Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»1
Когда «Шкоды» «убьют» корейские марки в РФ и Восточной Европе?
Когда «Шкоды» «убьют» корейские марки в РФ и Восточной Европе?
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение