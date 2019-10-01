В Москве заработали новые парковки

Парковки у новых станций красной ветки метро в Москве заработали в обычном режиме

Перехватывающие парковки со шлагбаумами возле новых станций метро Сокольнической линии "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка", работавшие бесплатно до 1 октября, переведены на стандартную систему оплаты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Московского паркинга.

"С 1 октября парковки со шлагбаумами, расположенные у станций метро Сокольнической линии "Филатов луг", "Прокшино" и "Коммунарка", заработали в режиме перехватывающих парковок. На них действует обычный для таких парковок тариф: с 05:30 до 02:00 бесплатно при совершении не менее двух поездок на метро или МЦК, первая из которых совершена от ближайшей станции метрополитена или МЦК, а последняя — от любой другой станции", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такие парковки особенно удобны для автомобилистов, которые добираются из отдаленных районов. Водители могут оставить на них свою машину и отправиться в центр уже на метро. Если автомобилист не пользуется общественным транспортом, тариф парковки стандартный: с 06:00 до 22:00 — 50 рублей в час, а с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее бесплатно (при непрерывной парковке).

Двадцатого июня в Москве открылись четыре новые станции метро Сокольнической линии — "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Рядом с тремя из них заработали перехватывающие парковки, общей вместительностью более 3,7 тыс. мест, из них более 370 — для инвалидов. До 1 октября парковки работали бесплатно.