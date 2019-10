Nissan представит 14 моделей на автосалоне в Токио

На 46-ом международном автосалоне в Токио компания Nissan представит 14 моделей, включая IMk новый концептуальный электромобиль, представляющий будущее Nissan Intelligent Mobility.

Nissan LEAF e+, Serena e-POWER, GT-R и новый Skyline, оснащенный системой помощи водителю ProPILOT 2.0, также будут представлены на стенде компании, расположенном в выставочном центре Tokyo Big Sight. Автосалон будет работать с 25 октября по 4 ноября.

Nissan

Nissan IMk — это бескомпромиссный компактный городской автомобиль, наполненный передовыми технологиями и обладающий мощным ускорением благодаря полностью электрической силовой установке. Его дизайн демонстрирует, как будут выглядеть автомобили Nissan в будущем. Это больше, чем просто функциональный городской автомобиль, это электромобиль на новой платформе, уменьшающий стресс при вождении и обеспечивающий водителю восторг и комфорт за рулем.

Оборудованный передовой системой помощи водителю ProPILOT и обладающий всеми современными технологиями связи, IMk дает понять, какими могут быть городские автомобили ближайшего будущего. Эстетика IMk базируется на минимализме, ставшем основой новой фирменной философии дизайна Nissan, получившей название Timeless Japanese Futurism (неподвластный времени японский футуризм). Как снаружи, так и внутри концептуальный автомобиль наполнен деталями, выражающими японскую ДНК. Он демонстрирует направление развития языка дизайна Nissan, а также путь воплощения в реальность видения Nissan Intelligent Mobility.

Nissan

Минивэн Serena известен тем, что стал одним из первых комплектоваться такими передовыми технологиями, как система помощи водителю ProPILOT и силовая установка e-POWER. Электрическая силовая установка представленного в марте 2018 года Serena e-POWER получила от Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC) титул Technology of the Year 2019. Во время прошедшего в августе 2019 года обновления Serena получила системы безопасности, обеспечивающие защиту на 3600, в качестве базового оснащения для всех модификаций. Обновленная решетка радиатора более эффективно выражает премиум-качество Serena и придает минивэну уникальный спортивный характер.

Nissan

Название Skyline было синонимом высоких технологий и восторга с момента дебюта модели в 1957 году. Новый Skyline HYBRID теперь комплектуется системой ProPILOT 2.0 первой в мире системой помощи водителю с навигатором, позволяющей вести автомобиль по шоссе, не держа руки на рулевом колесе.

Созданная для автономного движения по шоссе (от въезда до съезда) система ProPILOT 2.0 использует в своей работе навигатор, чтобы вести автомобиль по заранее определенному маршруту до съезда с шоссе. Система позволяет не держать руки на рулевом колесе во время движения по одной полосе, но водитель при этом должен следить за дорожной обстановкой и в любой момент взять управление на себя.

Версия автомобиля с бензиновым двигателем оснащается 3-литровым силовым агрегатом V6 VR30DDTT с двумя турбонагнетателями. Новая модификация, получившая название 400R, имеет двигатель, развивающий мощность 400 л.с. Это самый мощный Skyline за всю историю модели.

Nissan

Компания Nissan продала по всему миру более 430000 электромобилей Nissan LEAF с момента дебюта этой модели в 2010 году. Представленный ранее в этом году LEAF e+ предлагает увеличенный пробег на одной зарядке и более высокие характеристики за счет новой электрической силовой установки. Аккумуляторная батарея высокой плотности с увеличенной ёмкостью обеспечивает на 40% больший пробег на одной зарядке (до 458 км по японскому стандарту WLTC). Превосходная энергоэффективность, высокая мощность и крутящий момент дарят клиентам еще более впечатляющий опыт вождения.

GT-R 2020-го модельного года получил гоночные технологии Nissan для улучшения динамики и управляемости. В этом году на токийском автосалоне компания Nissan представит ограниченную версию Nissan GT-R 50th Anniversary и Nissan GT-R NISMO 2020 модельного года.

Nissan GT-R 50th Anniversary: Специальная версия, подчеркивающая элегантность и спортивность GT-R, получила уникальные детали интерьера и кузова, а также двухцветную окраску в традиционные цвета Nissan.

Nissan GT-R NISMO 2020-го модельного года: Модель получила новые турбонагнетатели, позаимствованные у гоночного автомобиля GT-R GT3 2018-го года, а также новые карбон-керамические тормозные диски, обеспечивающие невероятные тормозные характеристики. Панель крыши, капот и передние крылья автомобиля изготовлены из карбона. В сочетании с новыми карбон-керамическими тормозными дисками и новыми передними сиденьями производства компании Recaro широкое применение карбона позволило снизить массу автомобиля почти на 30 кг, что значительно улучшило его поведение в поворотах.