Hyundai научит автомобили летать

Hyundai создал городское подразделение воздушной мобильности

30 сентября корейская компания Hyundai Motor Group создала подразделение воздушной мобильности (Air Mobility Division). Автопроизводитель надеется, что летный транспорт поможет в борьбе с городскими заторами.

Подразделение будет возглавлять доктор Джейвон Шин, инженер по воздухоплаванию, который в последнее время возглавлял исследовательское подразделение по аэронавтике в NASA . Работая там, Шин курировал программу стоимостью 725 миллионов долларов, в рамках которой проводились такие исследования, как сверхзвуковой самолет Х, электрификация самолетов и мобильность в городских условиях.

Hyundai совместно с инженерами планируют производить электрические самолеты, способные взлетать и приземляться вертикально — это крайне важно в условиях городской среды. Кроме того, летающие машины должны быть автономными, то есть беспилотными. Все, что нужно будет сделать пассажиру — сесть в такси, указать пункт назначения на сенсорном экране, а дальше городской самолет сделает все самостоятельно. «Работая над передовыми исследованиями и разработками в области авиации в НАСА в течение 30 лет, я очень взволнован и смущен возможностью формировать стратегию городской мобильности в Hyundai Motor Group, — говорит доктор Шин. — Новая команда Hyundai разработает технологии, которые позволят компании стать движущей силой в области городского воздушного транспорта».