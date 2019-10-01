За восемь месяцев перепродажи российских пикапов выросли на 3%

За восемь месяцев перепродажи российских пикапов выросли на 3%Рынок пикапов с пробегом по итогам первых 8-и месяцев 2019 года показал спад на 4,5%. Всего было перепродано 27 163 б/у пикапа, а годом ранее — 28 432 ед. Как говорится в исследовании «Автостат Инфо», на фоне общерыночного спада перепродаж в сегменте российских пикапов в этот же период был отмечен рост на 3,3%, то есть с 9644 до 9960 ед. авто. Одновременно с этим сегмент пикапов иномарок показал спад на 8,4%, хотя по продажам в штуках он, как и прежде, опередил категорию российских пикапов, — 17 203 перепроданных иномарки в этом году, что меньше, чем было реализовано годом ранее — 18 788 ед.