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За восемь месяцев перепродажи российских пикапов выросли на 3% 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
Перепродажи российских пикапов выросли на 3%
Фото: Википедия
За восемь месяцев перепродажи российских пикапов выросли на 3%Рынок пикапов с пробегом по итогам первых 8-и месяцев 2019 года показал спад на 4,5%. Всего было перепродано 27 163 б/у пикапа, а годом ранее — 28 432 ед. Как говорится в исследовании «Автостат Инфо», на фоне общерыночного спада перепродаж в сегменте российских пикапов в этот же период был отмечен рост на 3,3%, то есть с 9644 до 9960 ед. авто. Одновременно с этим сегмент пикапов иномарок показал спад на 8,4%, хотя по продажам в штуках он, как и прежде, опередил категорию российских пикапов, — 17 203 перепроданных иномарки в этом году, что меньше, чем было реализовано годом ранее — 18 788 ед.
На вторичном рынке пикапов среди российских моделей первое место по перепродажам за январь-август 2019 года занимает «ИЖ-2717». В отчетный период покупатели перепродали 3220 таких машин, что на 7% меньше, чем годом ранее (3457 ед. авто). Второе место среди отечественных моделей занимает UAZ Pickup — 2289 реализованных машин, что указывает на 35-процентный прирост перепродаж к прошлогоднему значению (1693 ед.). Среди российских пикапов с пробегом востребованными остаются «ВИС-2345» (1095 ед., -7%), «ВИС-2347» (1092 ед., -5%) и «ВИС-2349» (721 ед., +31%).
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Автоновости , Бортжурнал , Ульяновский автомобильный завод
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