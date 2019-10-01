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В сети появились рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей 

Профиль 4 часа назад
В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году
Фото: Википедия
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Дизайнеры портала «Mail Авто» решили представить, как могла бы выглядеть почти забытая в России малолитражка «Ока» в том случае, если бы её решили вернуть на конвейер.
«Ока» — советский и российский автомобиль особо малого класса, который был разработан на ВАЗе и выпускался в 1987-2008 годах. Машина имела компактный (длиной 3200 мм) кузов, оснащалась двигателями от 0,6 до 1,0 литра мощностью до 29 до 53 лошадиных сил и механической коробкой передач. При массе в 645 кг «Ока» могла везти груз в 340 кг.
Авторы рендеров разработали стиль компакт-кара с учётом дизайна нынешних моделей Lada. Таким образом новая «Ока» получила X-образные переднюю и заднюю части кузова, как у Lada Granta. При этом характерных выштамповок в форме буквы «Х» на боковых частях кузова делать не стали, поскольку у Granta их тоже нет.
В модельной линейке АвтоВАЗа машина могла бы занять самую нижнюю ступень. В оснащение современной «Оки» можно было бы включить минимальный набор опций, чтобы её цена не превышала 300 — 350 тысяч рублей. Производство компакт-кара можно было бы наладить в рамках сотрудничества с компанией Renault, чтобы в будущем превратить его в глобальную модель.
Однако пока вероятность такого развития событий крайне мала, отмечают эксперты авторынка.
До сих пор купить малолитражку «Ока» можно в Сирии. После прекращения производства в России весь запас автомобилей был импортирован в страну сирийскими бизнесменами. Сейчас дилер продает эти машины за 2,5 миллиона сирийских фунтов (около 5 тысяч долларов США), то есть приблизительно за 320 тысяч рублей.
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Комментарии1
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Lada Granta , Lada , Renault , Автоваз
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