В сети показали, как бы выглядела «Ока» в 2019 году

В сети появились рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей

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Дизайнеры портала «Mail Авто» решили представить, как могла бы выглядеть почти забытая в России малолитражка «Ока» в том случае, если бы её решили вернуть на конвейер.

«Ока» — советский и российский автомобиль особо малого класса, который был разработан на ВАЗе и выпускался в 1987-2008 годах. Машина имела компактный (длиной 3200 мм) кузов, оснащалась двигателями от 0,6 до 1,0 литра мощностью до 29 до 53 лошадиных сил и механической коробкой передач. При массе в 645 кг «Ока» могла везти груз в 340 кг.

Авторы рендеров разработали стиль компакт-кара с учётом дизайна нынешних моделей Lada. Таким образом новая «Ока» получила X-образные переднюю и заднюю части кузова, как у Lada Granta . При этом характерных выштамповок в форме буквы «Х» на боковых частях кузова делать не стали, поскольку у Granta их тоже нет.

В модельной линейке АвтоВАЗа машина могла бы занять самую нижнюю ступень. В оснащение современной «Оки» можно было бы включить минимальный набор опций, чтобы её цена не превышала 300 — 350 тысяч рублей. Производство компакт-кара можно было бы наладить в рамках сотрудничества с компанией Renault , чтобы в будущем превратить его в глобальную модель.

Однако пока вероятность такого развития событий крайне мала, отмечают эксперты авторынка.

До сих пор купить малолитражку «Ока» можно в Сирии. После прекращения производства в России весь запас автомобилей был импортирован в страну сирийскими бизнесменами. Сейчас дилер продает эти машины за 2,5 миллиона сирийских фунтов (около 5 тысяч долларов США), то есть приблизительно за 320 тысяч рублей.