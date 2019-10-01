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Платные парковки у школ и больниц могут запретить 

Авторамблер 2 часа назад
Платные парковки у школ и больниц могут запретить
Фото: Пресс-служба мэра Москвы
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили полностью запретить платные парковки возле социальных объектов.
Региональные власти имеют право запрещать платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, напомнили депутаты.
Под это определение подпадают и стоянки, находящиеся рядом с детскими садами, школами, больницами и поликлиниками.
Учитывая это, парламентарии предложили дополнительно прописать в законе, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются.
В сентябре аналитики назвали сумму, которую Москва заработала на платных парковках с момента их запуска в 2012 году.
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