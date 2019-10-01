Платные парковки у школ и больниц могут запретить

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили полностью запретить платные парковки возле социальных объектов.

Региональные власти имеют право запрещать платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, напомнили депутаты.

Под это определение подпадают и стоянки, находящиеся рядом с детскими садами, школами, больницами и поликлиниками.

Учитывая это, парламентарии предложили дополнительно прописать в законе, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются.