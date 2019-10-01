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Европротокол становится «безлимитным» по всей России 

BFM.RU 17 часов назад
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Фото: depositphotos.com
Лимит ущерба, при котором можно оформить ДТП, не вызывая сотрудников ГИБДД, вырастает до 400 тысяч рублей
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России. Точнее, лимит ущерба, при котором можно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, вырастает до 400 тысяч рублей. До 1 октября такие условия действовали только в Москве и Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Во всех остальных регионах порог был ниже.
Еще через месяц в столицах и в их областях в порядке эксперимента заработает новое приложение, которое должно значительно упростить оформление европротокола.
Европротокол подразумевает оформление ДТП по упрощенной схеме. Но применяется он в случае соблюдения нескольких условий: если в аварии участвуют только два транспортных средства, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, в аварии нет погибших и пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам.
Кроме того, на возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если участники аварии сами определили виновника, зафиксировали все на фото и отправили изображения в РСА с помощью мобильного приложения.
Если же между участниками имеются разногласия, то даже при соблюдении всех остальных условий потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по европротоколу на сумму только в пределах 100 тысяч рублей.
Многие российские водители до сих пор боятся оформлять европротокол даже на бумаге. С приложением будет проще, уверен президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, интерфейс просто не оставляет шансов ошибиться: «Вы на каждом этапе нажимаете кнопочку „отправил“, „отправил“, „отправил“. Эта кнопочка будет вам говорить о том, что нет, что-то не так, если вы просто ошиблись, а в остальном это просто, условно говоря, фотосъемка. Если вы в принципе видите, где вы ударились, вот вы и делаете эту фотографию, и все. Дальше там вопрос: что у вас повреждено? Ответ: крыло. Вопрос: вы признаете себя виновным или виновен тот? Ну и так далее. Это простые вопросы и простые ответы».
В массе своей российские водители, конечно, пока не готовы к таким новшествам, говорят эксперты, но в перспективе виртуальный европротокол — хорошая идея, продолжает вице-президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Владимир Александров:
«В любом случае, когда законодательно принимается что-то, облегчающее жизнь, конечно, это хорошая инициатива. Однако важно, как дальше это будет реализовано на практике. Вне всякого сомнения, скорее всего, на первом этапе будет так же, как было после внедрения ОСАГО, после внедрения оформления без участия сотрудника ГИБДД. Главное, чтобы страховые компании принимали такие документы, а самое главное, чтобы они осуществляли по таким документам страховые выплаты».
Возможность оформлять ДТП по европротоколу на бумаге у россиян при этом никто не отнимает. Можно даже по старинке вызывать ГИБДД, но следует помнить: во-первых, ждать сотрудников, скорее всего, придется долго, иногда не один час, а во-вторых, если инспектор сочтет, что авария слишком мелкая, за такой «ложный вызов» участников ДТП могут еще и оштрафовать.
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Комментарии
Автоновости , Игорь Юргенс , Владимир Александров , ГИБДД
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