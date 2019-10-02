Очевидец рассказал о бросившем Mercedes на встречке Боярском

Петербуржец, запечатлевший нарушение правил парковки машиной Михаила Боярского заявил «Комсомольской правде», что за рулем находился сам актер. Житель Санкт-Петербурга по имени Юрий заявил, что артист оставил машину в неположенном месте и пошел в аптеку.

Собеседник «КП» заявил, что снимок был сделан 29 сентября в 11:30. По словам Юрия, Mercedes выехал с Большой Конюшенной, припарковался, после чего с водительского места вылез человек, очень похожий на Боярского.

«Я уже достал фотоаппарат и сделал пару кадров. Ведь водитель припарковался на полосе общественного транспорта! Там ездят автобусы и троллейбусы», — подчеркнул Юрий.

Пользователи соцсетей возмутились неправильной парковкой Боярского в центре Петербурга https://t.co/ltdfW8Qm30 pic.twitter.com/tp49lUEo5x— Деловой Петербург (@dprunews) October 1, 2019

По его словам, актер покинул авто, чтобы зайти в расположенную на углу аптеку.

«Человек, у которого там рядом офис, видит, что он все время приходит туда. И паркуется то на бордюре, то еще как», — добавил Юрий.

По данным издания 78.ru , Mercedes актера был припаркован на встречной полосе на пересечении Большой Конюшенной и Невского проспекта.