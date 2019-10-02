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Очевидец рассказал о бросившем Mercedes на встречке Боярском 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Очевидец рассказал о бросившем Mercedes на встречке Боярском
Фото: ТАСС
Петербуржец, запечатлевший нарушение правил парковки машиной Михаила Боярского, заявил «Комсомольской правде», что за рулем находился сам актер. Житель Санкт-Петербурга по имени Юрий заявил, что артист оставил машину в неположенном месте и пошел в аптеку.
Собеседник «КП» заявил, что снимок был сделан 29 сентября в 11:30. По словам Юрия, Mercedes выехал с Большой Конюшенной, припарковался, после чего с водительского места вылез человек, очень похожий на Боярского.
«Я уже достал фотоаппарат и сделал пару кадров. Ведь водитель припарковался на полосе общественного транспорта! Там ездят автобусы и троллейбусы», — подчеркнул Юрий.
По его словам, актер покинул авто, чтобы зайти в расположенную на углу аптеку.
«Человек, у которого там рядом офис, видит, что он все время приходит туда. И паркуется то на бордюре, то еще как», — добавил Юрий.
По данным издания 78.ru, Mercedes актера был припаркован на встречной полосе на пересечении Большой Конюшенной и Невского проспекта.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что ГИБДД проверит фото с Боярским, появившиеся в соцсетях.
Жена Боярского Лариса Луппиан заявила принадлежащему Григорию Березкину РБК, что Боярский «ответит по всей суровости закона», если действительно нарушил правила парковки.
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Комментарии2
Автоновости , Лариса Луппиан , Григорий Березкин , Михаил Боярский , ГИБДД , Фонтанка.Ру , РБК , Комсомольская правда
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