Изъятый у диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире

Изъятый у африканского диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире

Как и было обещано в начале лета, в Швейцарии состоялся аукцион, на котором распродавали коллекцию суперкаров Теодора Обианга Нгема из Экваториальной Гвинеи, сына президента страны. Нгема пошел на это вынужденно, но один из его суперкаров поставил аукционный рекорд.

С аукциона уйдет уникальная конфискованная коллекция гиперкаров

Аукцион по распродаже конфискованных суперкаров, по некоторым данным, стал частью сделки, заключенной Обиангом Нгемой с прокуратурой : чтобы некоторым образом загладить нанесенный своей стране ущерб, коллекционер поневоле согласился передать вырученные на аукционе немалые средства на реализацию ряда насущных социальных программ в Экваториальной Гвинее.

А передавать, как оказалось, было что. Один из представленных на аукционе Bonhams лотов — родстер Lamborghini Veneno белого цвета и 2014 года выпуска с пробегом в 325 км — ушел с молотка почти за 8,3 млн долларов! Это почти в два раза больше, чем стоил суперкар на момент производства. И это теперь самый дорогой "Ламбо" из тех, что когда-либо продавали на аукционах.

Возможно, такой ценник объясняется редкостью Veneno — в мире существует всего 9 экземпляров родстера, и вряд ли в ближайшее время какой-то из них можно будет купить.

Компанию Veneno составили суперкары с менее впечатляющим, но все равно внушительным ценником: например, Koenigsegg One:1 оценили в 4,6 млн долларов, Veyron ушел за 1,31 млн долларов, One-77 был продан за 1,55 млн долларов, а LaFerrari обрела нового владельца за 2,19 млн долларов.