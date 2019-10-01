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Изъятый у африканского диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире 

Автовести 2 часа назад
Изъятый у диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире
Фото: Автовести
Как и было обещано в начале лета, в Швейцарии состоялся аукцион, на котором распродавали коллекцию суперкаров Теодора Обианга Нгема из Экваториальной Гвинеи, сына президента страны. Нгема пошел на это вынужденно, но один из его суперкаров поставил аукционный рекорд.
Коллекция вице-президента Экваториальной Гвинеи включала, к примеру, Koenigsegg One:1, McLaren P1 и, Bugatti Veyron, а также такие раритеты, как Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari и Aston Martin One77. Расстался Теодорин с автомобилями вынужденно: их конфисковали европейские власти в рамках расследования о хищении государственных денег и их последующем отмывании.
С аукциона уйдет уникальная конфискованная коллекция гиперкаров
Аукцион по распродаже конфискованных суперкаров, по некоторым данным, стал частью сделки, заключенной Обиангом Нгемой с прокуратурой: чтобы некоторым образом загладить нанесенный своей стране ущерб, коллекционер поневоле согласился передать вырученные на аукционе немалые средства на реализацию ряда насущных социальных программ в Экваториальной Гвинее.
А передавать, как оказалось, было что. Один из представленных на аукционе Bonhams лотов — родстер Lamborghini Veneno белого цвета и 2014 года выпуска с пробегом в 325 км — ушел с молотка почти за 8,3 млн долларов! Это почти в два раза больше, чем стоил суперкар на момент производства. И это теперь самый дорогой "Ламбо" из тех, что когда-либо продавали на аукционах.
Возможно, такой ценник объясняется редкостью Veneno — в мире существует всего 9 экземпляров родстера, и вряд ли в ближайшее время какой-то из них можно будет купить.
Компанию Veneno составили суперкары с менее впечатляющим, но все равно внушительным ценником: например, Koenigsegg One:1 оценили в 4,6 млн долларов, Veyron ушел за 1,31 млн долларов, One-77 был продан за 1,55 млн долларов, а LaFerrari обрела нового владельца за 2,19 млн долларов.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Ferrari LaFerrari , Ferrari Enzo , Bugatti Veyron , McLaren P1 , Lamborghini , Ferrari , Bugatti , Aston Martin , McLaren , Koenigsegg , Генпрокуратура РФ
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