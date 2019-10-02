ГИБДД запретила штрафовать водителей в непогоду

Российских водителей нельзя штрафовать при помощи дорожных камер, если они нарушили правила в условиях тумана или сильного дождя. Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда автоматические комплексы не должны работать, сообщает «Коммерсант».

В первую очередь, по мнению специалистов, штрафы при помощи камер не должны выноситься во время непогоды, когда качественную фотографию нарушения получить невозможно. Кроме того ограничения в работе комплексов предусмотрены в случае, когда перед ними отсутствует информационная табличка о том, что ведётся автоматическая фиксация нарушений. Также отключению подлежат камеры, на неточность в работе которых больше всего жалуются автолюбители. Наконец, штрафы не должны выноситься, когда в зоне действия комплекса не работают светофоры или ведутся дорожные работы.

По данным издания, указание с подробным описанием случаев, когда комплексы фото— и видеофиксации нарушений не должны «штрафовать» водителей, ГИБДД России направила в регионы.

«Причиной стала необходимость исключения из практики работы ЦАФАПов ряда проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа», — заявил автору статьи собеседник в МВД.

Впрочем, по мнению специалистов, которые в целом идею одобряют, инициатива Госавтоинспекции не поможет водителям отменить уже вынесенные штрафы в спорных ситуациях. Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шуман подчеркнул, что указание не имеет юридической силы, поэтому региональные управления ГИБДД «не обязаны ему следовать».