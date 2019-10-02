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Госдума не одобрила новый порядок выдачи медсправок для прав 

Авторамблер + ещё 1 6 часов назад
«А как быть с психиатром, с наркологом?»
Фото: Авторамблер
В нижней палате парламента раскритиковали идею заменить традиционную медкомиссию на диспансеризацию, предложенную ГИБДД.
В частности, сомнения в эффективности нового подхода высказал зампред комитета по охране здоровья Николай Говорин.
"А как быть с психиатром, с наркологом? В диспансеризацию это же не входит. Поэтому этого недостаточно. Необходимы дополнительные меры. Скажем, прошел диспансеризацию. После этого дали направление на посещение психоневрологического диспансера и наркологического", — отметил он.
То есть, по мнению Говорина, диспансеризация может стать дополнительным шагом после прохождения основной медкомиссии.
Упростить схему получения медсправок для ВУ предложили ранее в ГИБДД. Диспансеризация в рамках нацпроекта "Здравоохранение" должна была заменить традиционную медкомиссию, обязательную для кандидатов на получение прав и переоформляющих удостоверения водителей.
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Автоновости , Николай Говорин , Госдума , ГИБДД
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