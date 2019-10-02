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ГИБДД начала проверку в отношении Боярского 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax. По словам правоохранителей, на выяснение, кто был за рулём иномарки, может уйти продолжительное время.
По словам собеседника агентства в ГИБДД, в настоящее время проводится административное расследование, в процессе которого автоинспекторам необходимо установить достоверность номера автомобиля, личность водителя, опросить его, отсмотреть камеры видеофиксации нарушений и т.д. Полицейские отметили, что на выполнение всех обязательных по закону процессуальных действий обычно уходит не один день, однако заверили, что если факт нарушения будет доказан, водителя ждёт взыскание, «кем бы он не являлся».
Автоинспекторы подчёркивают, что на одном из важнейших этапов расследования предстоит установить достоверность снимка, поэтому призывают автора снимка прийти в ГИБДД и написать заявление о нарушении.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной для себя полосе Невского проспекта, к тому же предназначенной для движения общественного транспорта.
Журналистам "Фонтанки", пытавшимся взять комментарий, актер ответил весьма грубо.
«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — выругался Боярский после вопросов журналистов.
Комментарии211
Автоновости , Видео , Mercedes-Benz , Михаил Боярский , ГИБДД , Фонтанка.Ру , Интерфакс
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