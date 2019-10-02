ГИБДД начала проверку в отношении Боярского

Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского , припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax. По словам правоохранителей, на выяснение, кто был за рулём иномарки, может уйти продолжительное время.

По словам собеседника агентства в ГИБДД, в настоящее время проводится административное расследование, в процессе которого автоинспекторам необходимо установить достоверность номера автомобиля, личность водителя, опросить его, отсмотреть камеры видеофиксации нарушений и т.д. Полицейские отметили, что на выполнение всех обязательных по закону процессуальных действий обычно уходит не один день, однако заверили, что если факт нарушения будет доказан, водителя ждёт взыскание, «кем бы он не являлся».

Автоинспекторы подчёркивают, что на одном из важнейших этапов расследования предстоит установить достоверность снимка, поэтому призывают автора снимка прийти в ГИБДД и написать заявление о нарушении.

Пользователи соцсетей возмутились неправильной парковкой Боярского в центре Петербурга https://t.co/ltdfW8Qm30 pic.twitter.com/tp49lUEo5x— Деловой Петербург (@dprunews) October 1, 2019

Ранее в Сети появилась фотография, на которой человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной для себя полосе Невского проспекта, к тому же предназначенной для движения общественного транспорта.

Журналистам "Фонтанки", пытавшимся взять комментарий, актер ответил весьма грубо.