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Автоледи на Porsche Cayenne накопила более 100 штрафов в Иванове 

SM News 6 часов назад
Автомобилистка накопила более 100 штрафов
Фото: РИА Новости
Сначала «письма счастья», а потом и уведомления от судебных приставов приходили по месту регистрации автомобилистки — в город Иваново. И их регулярно получала мама девушки. Сама автоледи, по словам ее родственницы, проживала в Москве, и о финансовых последствиях своих водительских проступков не задумывалась.
А когда скалькулировала итоговую сумму за 112 административных штрафов — более 125 тыс. рублей, и вовсе не захотела слышать про свои неоплаты.
Более того, она продолжала нарушать ПДД, рассекая по дорогам столицы на Porsche Cayenne 2017 года выпуска. Запрет на эту иномарку и решили наложить ивановские судебные приставы.
Девушка решила продать автомобиль, но не смогла. Об этом она узнала в ивановском ГИБДД. Сделка не состоялась. Тогда автоледи сама пошла в управление к приставам — с деньгами. После оплаты долга (к нему прибавился еще исполнительский сбор 60 тыс. рублей) ограничительные меры с автомобиля сняли.
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Комментарии
Автоновости , Porsche Cayenne , Porsche , ГИБДД
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