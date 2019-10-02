Автомобилистка накопила более 100 штрафов

Автоледи на Porsche Cayenne накопила более 100 штрафов в Иванове

Сначала «письма счастья», а потом и уведомления от судебных приставов приходили по месту регистрации автомобилистки — в город Иваново. И их регулярно получала мама девушки. Сама автоледи, по словам ее родственницы, проживала в Москве, и о финансовых последствиях своих водительских проступков не задумывалась.

А когда скалькулировала итоговую сумму за 112 административных штрафов — более 125 тыс. рублей, и вовсе не захотела слышать про свои неоплаты.

Более того, она продолжала нарушать ПДД, рассекая по дорогам столицы на Porsche Cayenne 2017 года выпуска. Запрет на эту иномарку и решили наложить ивановские судебные приставы.