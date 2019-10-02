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470 000 автомобилистов подали иск против VW 

Auto.Today 5 часов назад
Массовый иск: против VW настроены 47 тыс. автовладельцев
Фото: Auto.Today
Дизельный скандал продолжает преследовать немецких производителей и, в частности, Volkswagen.
Декларативный иск (новая форма немецкого правового документа, в некой степени похожая на коллективный иск, действующий в Соединённых штатах) был продан организацией Federation of German Consumer Organisations (Федерация немецких потребительских организаций) от имени 470 тысяч владельцев транспортных средств Volkswagen Group с дизельными моторами, проданными с первого ноября 2008 года. Вопрос находится на рассмотрении и, если суд вынесет решение в пользу потребителей, каждый из них должен будет подать заявку на выплату компенсации на индивидуальной основе.
С сентября 2015 года, как только начались разбирательства в отношении дизельного скандала, Volkswagen потратил порядка 32 миллиардов долларов США на денежные взыскания по всему миру. Теперь же, когда производитель столкнулся с очередным судебным иском, судья Майкл Неф предположил, что обе стороны могли бы рассмотреть возможность урегулирования ситуации. Volkswagen, к сожалению, отказался идти на компромисс и заявил о намерениях защищаться от необоснованных претензий.
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Автоновости , Volkswagen
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