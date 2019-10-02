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В Москве выставили на продажу «бэтмобиль» 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
В Москве выставили на продажу «бэтмобиль»
Фото: Auto.ru
В столице в продаже появилась копия супергеройского автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена», сообщает Life. Автомобиль огромных габаритов оснащён двигателем от танка, пушкой и стоит 55 миллионов рублей.
По данным издания, всего в мире в настоящий момент существует четыре таких автомобиля: два из них находятся в Объединённых Арабских Эмиратах, один в США и ещё один в России. В РФ «бэтмобиль» привезли сотрудники российского бюро FastBoomPro. Изначально машина была не на ходу, однако после существенных доработок автомобиль начал самостоятельно ездить.
В настоящее время «бэтмобиль» оснащён пятилитровым двигателем V8 мощностью 502 лошадиные силы — такие моторы ставились на американские танки времён Второй Мировой войны — и автоматической коробкой передач. При этом продавцы отмечают, что «бэтмобиль» совершенно не приспособлен для передвижения по российским дорогам: в первую очередь из-за своих габаритов — 6 метров в длину, 4 метра в ширину.
Российские умельцы добавили в автомобиль автоматические двери, работающие на электроприводе, бронированные стёкла и быстросъёмный руль, как у гоночных болидов.
Новому владельцу тюнингованный россиянами «бэтмобиль» обойдётся в 55 миллионов рублей.
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