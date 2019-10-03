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Цены на автомобили вырастут в России с 2020 года 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
В России подорожают автомобили
Фото: РИА Новости
Цены на новые автомобили российской сборки в 2020 году поднимутся на 3–10%. Об этом сообщила газета «Известия».
Рост цент произойдет из-за отказа российского правительства компенсировать автопроизводителям ввозные таможенные пошлины на комплектующие детали.
О грядущем повышении цен уже не только говорят эксперты, рост подтверждают и сами производители. Из-за низкой локализации иномарок российской сборки в их себестоимости очень важную роль играют импортные компоненты.
Сильнее всего подорожание отразится на премиум-сегменте, отмечается в материале. Отечественные компании окажутся в чуть более благоприятном положении.
О том, что правительство России отказывается с 2020 года компенсировать таможенные пошлины на комплектующие компаниям, подписавшим специнвестконтракты (СПИК), рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, это позволит «уравнять условия конкуренции».
Кроме того, как отметил Козак, высвободившиеся средства уже запланированы в бюджете России на будущие годы.
Вице-премьер также добавил, что страна уже выполнила все обязательства перед иностранными партнерами, которые ранее брала на себя в рамках промсборки.
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Комментарии
Автоновости , Дмитрий Козак , Правительство РФ
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