В России подорожают автомобили

Цены на автомобили вырастут в России с 2020 года

Цены на новые автомобили российской сборки в 2020 году поднимутся на 3–10%. Об этом сообщила газета «Известия».

Рост цент произойдет из-за отказа российского правительства компенсировать автопроизводителям ввозные таможенные пошлины на комплектующие детали.

О грядущем повышении цен уже не только говорят эксперты, рост подтверждают и сами производители. Из-за низкой локализации иномарок российской сборки в их себестоимости очень важную роль играют импортные компоненты.

Сильнее всего подорожание отразится на премиум-сегменте, отмечается в материале. Отечественные компании окажутся в чуть более благоприятном положении.

О том, что правительство России отказывается с 2020 года компенсировать таможенные пошлины на комплектующие компаниям, подписавшим специнвестконтракты (СПИК), рассказал вице-премьер Дмитрий Козак . По его словам, это позволит «уравнять условия конкуренции».

Кроме того, как отметил Козак, высвободившиеся средства уже запланированы в бюджете России на будущие годы.

Вице-премьер также добавил, что страна уже выполнила все обязательства перед иностранными партнерами, которые ранее брала на себя в рамках промсборки.