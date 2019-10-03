Жена Боярского заступилась за супруга

На днях стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Михаил Боярский припарковал свой Mercedes в неположенном месте. Его жена не отрицает факт нарушения, но указывает, что на Невском проспекте в этом участке «негде парковаться».

«Если бы это произошло возле автосалона, где продают „Мерседесы“, — то беспредел, но, если человек останавливается возле аптеки, значит, ему что-то очень нужно. Ему нужно было купить лекарства», — указала Луппиан на контекст этой истории.

Лариса Луппиан призвала не травить мужа. «Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф», — отметила актриса.