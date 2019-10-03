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Жена Боярского заступилась за супруга 

360tv.ru + ещё 9 17 часов назад
Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, прокомментировала скандальный инцидент с неправильной парковкой, сообщил сайт телеканала «Звезда».
На днях стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Михаил Боярский припарковал свой Mercedes в неположенном месте. Его жена не отрицает факт нарушения, но указывает, что на Невском проспекте в этом участке «негде парковаться».
«Если бы это произошло возле автосалона, где продают „Мерседесы“, — то беспредел, но, если человек останавливается возле аптеки, значит, ему что-то очень нужно. Ему нужно было купить лекарства», — указала Луппиан на контекст этой истории.
Лариса Луппиан призвала не травить мужа. «Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф», — отметила актриса.
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Автоновости , Видео , Mercedes-Benz , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , ТК "Звезда"
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