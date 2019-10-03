Мир без нефти: все пересядут на электромобили

К 2040 году количество электромобилей в мире превысит 400 млн

«Электромобили пока не могут конкурировать на коммерческом уровне с привычным транспортом. Двигатель внутреннего сгорания пока еще не сошел со сцены. Мы верим в большой рост числа электромобилей, тем не менее, если посмотреть на процент проданных машин и на пройденные мили, это совсем другая история — пробег таких автомобилей гораздо меньше», — сказал Миджли. К 2040 году количество электромобилей в мире превысит 400 млн, рассказал в рамках Российской энергетической недели (РЭН) глобальный руководитель аналитики S&P Global Platts Крис Миджли. Для сравнения, по разным оценкам, в 2018 году число электромобилей составило около 5,5 млн

По его словам, 55% продаваемых электромобилей производятся в регионах, где качество электричества низкое и зачастую получаемо из угля, например в Китае. Соответственно, и выбросы CO₂ в этих регионах значительные.

«В итоге по сути мы не снижаем выбросы CO₂, переходя на электромобили», — пояснил Миджли.

Мировой рынок электромобилей быстро расширяется и, по всем прогнозам, будет расти. Например, Acumen Research and Consulting предполагает, что рост составит в среднем 25,6% в период с 2019 по 2026 год.

Озабоченность по поводу парниковых газов также подхлестнула спрос на электромобили по всему миру.

Рост числа электромобилей вызывает беспокойство в сфере мировой энергетики. Бурный рост спроса на электрокары не может не влиять на нефтяную промышленность. Хотя сегодняшняя глобальная экономика по-прежнему неразрывно связана с состоянием нефтяной промышленности, все острее становится вопрос о том, представляют ли электромобили серьезную угрозу для этой индустрии.

По итогам 2018 года количество электромобилей в мире выросло до 5,6 млн, что на 64% больше, чем в конце предыдущего года. В январе-июле этого года глобальный рынок электромобилей сохраняет рост — на 35%.

По итогам текущего года рынок электрокаров вырастет на 23-48%, прогнозирует Sanford C. Bernstein.

Вместе с тем будущее электромобилей и их влияние на спрос на нефть не понятно, отмечают в S&P.

По данным Международного энергетического агентства, более 90% мирового автопарка по-прежнему работает на нефтепродуктах.

При этом МЭА не исключает и сценария, при котором бум на электромобили продолжится, а цены на нефть упадут. В таком «агрессивном» сценарии указано, что к 2040 году на дорогах будет 930 миллионов электромобилей или около половины мирового автопарка по сравнению с 5 миллионами в 2018 году. Спрос на нефть для автомобильного транспорта будет на 18 миллионов баррелей ниже, чем сегодня.

BP также ожидает увеличения использования электромобилей. Правда, их прогнозы гораздо скромнее — к 2040 году число электрокаров составит 350 миллионов.

На растущий спрос влияет и снижающаяся цена на электрокары. Цены упали более чем на 65% с 2010 года.

«Мы ожидаем, что большой сдвиг в освоении электромобилей начнется в начале 2020-х годов, когда производители автомобилей начнут выпускать новые модели, ассортимент аккумуляторов улучшится, время зарядки сократится, а стоимость электромобиля будет соответствовать стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», — говорил вице-президент BP Рой Уильямсон.

Сами производители нефти более оптимистичны в отношении своих долгосрочных перспектив. Они отмечают, что нефть и газ будут и впредь играть ключевую роль в мировой энергетической структуре в течение будущих десятилетий.

Сергей Вакуленко. Да, число электромобилей в мире растет, но при этом не учитывается рост всего мирового парка автомобилей, сказал в ходе дискуссии на РЭН руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром нефть»

По его словам, дизельный транспорт тоже покажет растущую тенденцию, а электрокары не смогут абсорбировать этот рост и, соответственно, не займут лидирующую позицию на рынке.

«Это вовсе не угроза для бензинового и дизельного транспорта», — заключил он.

Электромобили при этом по-прежнему имеют множество недостатков.

Нехватка станций подзарядки, ограниченный диапазон расстояния и все еще высокая стоимость не позволяют по-настоящему захватить рынок.

Тем временем и нефтяные компании встают на защиту своего бизнеса. Недавнее исследование Оксфордского университета показало, что более 90% патентов, поданных нефтяными компаниями в 2018 году, относятся к технологиям, нацеленным на то, чтобы сделать ископаемое топливо более эффективным. Технологические достижения позволили компаниям исследовать и добывать нефть еще быстрее.

При этом многие европейские нефтяные компании сейчас владеют или инвестируют в стартапы по зарядке электромобилей. Так, например, Shell купила First Utility в Великобритании.

Вместе с тем, рынок нефти и газа может позволить себе роскошь не зависеть от ценовой эластичности спроса, пишет Energy Central. Пока население планеты растет, спрос тоже будет расти независимо от того, насколько высока цена на нефть.

Учитывая, что уровень жизни в развивающихся странах по статистике повышается, все больше людей заходят иметь автомобиль. Это приведет к росту спроса на нефть и газ, учитывая ограниченное предложение электромобилей во всем мире, пишет издание.

При этом аналитики не исключают дефицита нефти в будущем.

«Спрос на нефть будет оставаться на прежнем уровне, за исключением возможных колебаний на рынке. О дефиците нефти сейчас говорить сложно, но полезные ископаемые не вечны и значимый дефицит возможен ближе к 2040 году», — сказал «Газете.Ru» генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

Что касается электромобилей, они могут вытеснить автомобили с ДВС в течение 5-10 лет, полагает эксперт.

«Экологичный электрический транспорт — технология будущего, позволяющая не только сэкономить денежные средства населения на содержание автомобиля, но и позволяющая сократить выбросы угарных газов в атмосферу. Поэтому считаю, что вытеснение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с рынка возможно и будет происходить органически, постепенно, но процесс займет длительное время, более 20 лет», — сказал «Газете.Ru» управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

При этом эксперт отмечает, что для прорыва инфраструктура нуждается в больших инвестициях.