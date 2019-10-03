Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке. Он оказался недоволен расходованием средств. По его словам, деньги были выделены по поручению президента для того, чтобы «город был красивый и по нему могли люди спокойно передвигаться».

«Просто выровнять (полотно) и поменять бордюр — это не за президентские деньги», — сказал Трутнев.

Он добавил, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои средства, а расширение улиц и дорог — за выделенные федеральным центром. Трутнев добавил, что деньги направлялись для организации дорог, а не для «реставрации ям».