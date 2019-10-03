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Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке 

BFM.RU + ещё 6 37 минут назад
Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Фото: РИА Новости
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке. Он оказался недоволен расходованием средств. По его словам, деньги были выделены по поручению президента для того, чтобы «город был красивый и по нему могли люди спокойно передвигаться».
«Просто выровнять (полотно) и поменять бордюр — это не за президентские деньги», — сказал Трутнев.
Он добавил, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои средства, а расширение улиц и дорог — за выделенные федеральным центром. Трутнев добавил, что деньги направлялись для организации дорог, а не для «реставрации ям».
Он отметил, что для решения дорожного вопроса Владивостока городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, пишет РИА Новости.
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Автоновости , Другое , Юрий Трутнев , ГИБДД , РИА Новости
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