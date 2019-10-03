Утильсбор значительно вырастет. Но не для всех

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Минпромторге предложили во время новой индексации не повышать утилизационный сбор для подержанных легковых автомобилей старше трех лет. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство также предлагает не повышать утильсбор и для большинства коммерческих автомобилей. Данное предложение изложено в проекте постановления правительсвта. По данным газеты, существование данного документа подтвердили два человека, которые знакомы с его подготовкой.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минпромторг направил в правительство предложение по повышению ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставка в среднем может повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Отмечается, что индексация необходима для сохранения нагрузки на импорт после снижения ввозных пошлин и для сохранения барьера для импорта на уровне 30% от стоимости ввозимой продукции.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. В настоящее время сбор на подержанные легковые автомобили, с двигателем от одного до двух литров, составляет 313,8 тысяч рублей. Изначально утильсбор платили только импортеры, но с 2014 года он распространился на весь рынок.