Утильсбор значительно вырастет. Но не для всех

В Минпромторге предложили во время новой индексации не повышать утилизационный сбор для подержанных легковых автомобилей старше трех лет. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Ведомство также предлагает не повышать утильсбор и для большинства коммерческих автомобилей. Данное предложение изложено в проекте постановления правительсвта. По данным газеты, существование данного документа подтвердили два человека, которые знакомы с его подготовкой.
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минпромторг направил в правительство предложение по повышению ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставка в среднем может повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Отмечается, что индексация необходима для сохранения нагрузки на импорт после снижения ввозных пошлин и для сохранения барьера для импорта на уровне 30% от стоимости ввозимой продукции.
Утилизационный сбор ввели в 2012 году. В настоящее время сбор на подержанные легковые автомобили, с двигателем от одного до двух литров, составляет 313,8 тысяч рублей. Изначально утильсбор платили только импортеры, но с 2014 года он распространился на весь рынок.