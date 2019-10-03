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Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей 

Парламентская газета + ещё 2 2 часа назад
Утильсбор значительно вырастет. Но не для всех
Фото: Парламентская газета
В Минпромторге предложили во время новой индексации не повышать утилизационный сбор для подержанных легковых автомобилей старше трех лет. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Ведомство также предлагает не повышать утильсбор и для большинства коммерческих автомобилей. Данное предложение изложено в проекте постановления правительсвта. По данным газеты, существование данного документа подтвердили два человека, которые знакомы с его подготовкой.
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минпромторг направил в правительство предложение по повышению ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставка в среднем может повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Отмечается, что индексация необходима для сохранения нагрузки на импорт после снижения ввозных пошлин и для сохранения барьера для импорта на уровне 30% от стоимости ввозимой продукции.
Утилизационный сбор ввели в 2012 году. В настоящее время сбор на подержанные легковые автомобили, с двигателем от одного до двух литров, составляет 313,8 тысяч рублей. Изначально утильсбор платили только импортеры, но с 2014 года он распространился на весь рынок.
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Автоновости , Минпромторг
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