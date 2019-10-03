Renault Logan: теперь и на природном газе

В то время как кругом только и разговоров, что о все новых и новых моделях электромобилей и вообще о скором полном переводе на электротягу модельных линеек целиком, на IX Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге российский офис Renault показал специально созданную модификацию "Логана" с битопливной силовой установкой, призванной снизить расходы на топливо в три раза.

Построен седан партнерами российского представительства Renault и АвтоВАЗа по "газовым" вопросам — группой компаний "Альтернативные топливные системы". Официально заявлено, что Logan CNG, умеющий употреблять метан вместо бензина, обеспечит завидную экономичность и, как следствие, заметный рост запаса хода. Силовая установка такого сверхбюджетного (а, стало быть, адресованного большому числу сограждан, не изнемогающих от тяжести своего кошелька) "Логана" запускается на бензине, а после этого автоматически переходит на питание метаном. Когда бак с природным газом опустеет, система без вмешательства водителя переключится на бензин.

Построен Renault Logan CNG на базе комплектации Life с 1,6-литровым двигателем (при этом мощность использованного мотора не уточняется) и 5-ступенчатой механической КПП. Заявлено, что именно такие седаны пользуются наибольшим спросом в транспортном секторе, который, по мнению Renault, является драйвером перевода автомобилей на газ. Очевидно, именно перевозчики и владельцы больших автопарков расцениваются фирмой, как основные покупатели.

Однако когда именно газовый "Логан" появится в продаже, пока не известно. Представленный в Питере седан считается прототипом, а на выставке он появился ради того, чтобы производитель мог оценить заинтересованность рынка в подобном продукте.

Нам со своей стороны остается отметить, что автомобили на газовом топливе для России куда актуальнее чем электрокары — и в плане их адаптации к нашим климатическим и инфраструктурным условиям, то есть с точки зрения эффективности эксплуатации, и в плане экологии — уже даже президент Путин высказался на сей счет, подчеркнув, что сжигание газа в автомобилях наносит значительно меньший ущерб окружающей среде, чем сжигание огромного количества угля и мазута для производства электроэнергии.