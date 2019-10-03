Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте»

По словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, автовладельцам хватит суток с момента выдачи письменного предписания, чтобы устранить тонировку. Слова Черникова передает в четверг "Коммерсантъ".

Сейчас российским водителям запрещено клеить тонировочную пленку с пропускной способностью менее 70% на лобовое и передние боковые стекла. Штраф за такое нарушение составляет 500 руб. При этом водитель обязан снять пленку, иначе ему грозит до 15 суток административного ареста по статье 19.3 КоАП — "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Ранее депутаты ЛДПР высказывались против штрафа за тонировку. В июне представители фракции отметили, что приборы, определяющие светопропускание, часто выдают погрешность.