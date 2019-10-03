Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте» 

По словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, автовладельцам хватит суток с момента выдачи письменного предписания, чтобы устранить тонировку. Слова Черникова передает в четверг "Коммерсантъ".
Сейчас российским водителям запрещено клеить тонировочную пленку с пропускной способностью менее 70% на лобовое и передние боковые стекла. Штраф за такое нарушение составляет 500 руб. При этом водитель обязан снять пленку, иначе ему грозит до 15 суток административного ареста по статье 19.3 КоАП — "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Иногда гаишники требуют избавиться от пленки на месте, угрожая статьей, отметил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов. В Генпрокуратуре РФ напомнили, что требование об устранении нарушения может быть выдано только в письменном виде.
Ранее депутаты ЛДПР высказывались против штрафа за тонировку. В июне представители фракции отметили, что приборы, определяющие светопропускание, часто выдают погрешность.